Eugen Tomac, „absolut convins” că Nicușor Dan va desemna un premier în septembrie: „Avem nevoie urgentă de un nou guvern”

„Eu sper că începutul acesta de toamnă să ne regăsească pe toți într-o formulă mult mai rezonabilă din punct de vedere al negocierilor politice, și aici mă refer evident la partide. Cred că suntem în fața unei situații care obligă partidele să pună pe primul loc România și cetățenii români”, a declarat Eugen Tomac la Antena 3 CNN.

El a susținut că, până în prezent, partidele s-au concentrat prea mult asupra propriilor interese.

„Până acum s-au gândit la confortul partidelor de cele mai multe ori și și-au impus condiții pentru a menține această stare de blocaj. Cred că cetățenii români au dreptul și merită să primească un răspuns rezonabil din partea actorilor politici cu privire la situația prin care trecem în clipa de față”, a continuat acesta.

Tomac: „Avem nevoie urgentă de un nou guvern”

Tomac a afirmat că, în urma discuțiilor pe care le-a avut în ultima perioadă cu mai mulți lideri politici, este optimist că va putea fi găsită o formulă care să asigure majoritatea necesară în Parlament.

„Sunt optimist în ceea ce privește abordarea pe care am observat-o atât în spațiul public, cât și din discuțiile pe care le-am avut cu lideri politici din toate partidele din fosta coaliție (…) Toată lumea este conștientă că avem nevoie urgentă de un nou guvern, pentru că economia nu așteaptă negocierile politice”, a declarat europarlamentarul.

„Avem nevoie de rectificare bugetară, avem nevoie de pregătirea unui buget realist pentru 2027, avem nevoie de discuții serioase despre investiții, despre repornirea economiei și sper ca zilele următoare să se încheie inclusiv negocierea privind jaloanele critice pe PNRR”, a subliniat Tomac.

Tomac, „absolut convins” că președintele va desemna un premier în septembrie

Întrebat dacă Nicușor Dan ar putea desemna un premier la începutul lunii septembrie, Eugen Tomac a răspuns că este convins că desemnarea va avea loc în cursul lunii viitoare.

„Sunt absolut convins că în luna septembrie președintele, după negocierile pe care le va convoca cu partidele politice, va desemna persoana pregătită să fie învestită de către o majoritate parlamentară”, a afirmat Tomac.

În ceea ce privește formula viitorului Executiv, consilierul președintelui a evitat să indice dacă acesta ar trebui să fie un guvern minoritar, unul politic sau condus de un premier tehnocrat.

„Eu cred că în momentul de față ceea ce așteaptă cetățenii români, și nu cred că se întreabă dacă premierul trebuie să fie tehnocrat sau politic, pe români îi interesează cât ne costă această factură a crizei politice”, a mai spus Tomac.

Sursa video: B1 TV