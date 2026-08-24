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Dragoș Pîslaru acuză PSD de „ipocrizie” pe tema Legii Salarizării: Am primit un proiect de 15 miliarde, dar nu îi avem din cauza dezmățului bugetar

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, criticat dur poziția PSD privind Legea salarizării, susținând că fostele guvernări au lăsat pe hârtie promisiuni care nu putea fi susținute de bugetul de stat. Acesta a lansat atacuri deoarece cât timp Ministerul a fost condus de social-democrați, nu a fost prezent un proiect de Lege a Salarizării.
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Radu Mocanu
24 aug. 2026, 21:49, Politic
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Ministrul interimar Pîslaru a catalogat drept „maximă ipocrizie” compararea variantelor publice actuale cu un proiect PSD care nu a fost asumat niciodată în spațiul public. 

Proiectul găsit de Pîslaru la Ministerul Muncii

„Aici facem comparația cu proiectele pe care timp de 4 ani de zile PSD-ul nu le-a scos niciodată? Faptul că acel numit proiect PSD, pe care nu l-a văzut nimeni, deci n-a fost niciodată public, este comparat cu cele două proiecte făcute publice? Eu am primit un proiect de 15,5 miliarde. Problema e că trebuie să ai 15 miliarde”, a declarat Pîslaru, luni la B1 TV. 

Ministrul a subliniat că actualul executiv a fost nevoit să lucreze cu o anvelopă bugetară redusă la 8 miliarde de lei, adaptată obiectivelor bugetare. 

„Proiectul de 15,5 miliarde, dacă îl compari cu un proiect de 8 miliarde, evident că proiectul de 8 miliarde este mult mai rău pentru salariați”, a declarat acestea. 

Dezmățul bugetar al guvernelor precedente

Ministrul a precizat că anvelopa bugetară a trebuit să fie redusă din cauza „dezmățului bugetar”. „Am tot explicat că nu îi avem. Și nu îi avem din cauza dezmățului bugetar pe care l-au produs guvernările anterioare. Deci aici este o chestiune, dacă vreți, de maximă ipocrizie”, spune Pîslaru. 

„E ușor să te ascunzi, să nu scoți niciun proiect, ca să nu-ți sară sindicatele în cap. În 2024 au existat discuții cu sindicatele în care li s-a promis o grilă cu coeficienți mai mari.  Ca urmare a acestor așteptări care niciodată n-au fost făcute publice prin proiecte sau prin orice, am ajuns într-o situație astăzi în care aceste sectoare, bineînțeles, sunt nemulțumite de alocare”, a subliniat ministrul. 

Poziția PSD

Despre Legea Salarizării, liderul PSD, Sorin Grindeanu a spus că nu mai are șanse să fie adoptată până la termenul limită al PNRR. 

„„Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poimâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi și în Senat, care să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și, dacă se trece și de acest lucru, să ajungă să fie promulgată. Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit”, declara social-democratul. 

Sursa video: B1 TV

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