Legea salarizării nu este abandonată. Pîslaru: „Două partide au spus că ar susține-o”

Dragoș Pîslaru a fost întrebat luni seara, la B1TV, dacă Guvernul și-a luat adio de la Legea salarizării.

„Nu. Înțelegerea mea după întâlnirea de la Cotrocen de astăzi este că în această seară partidele… Deci două partide au spus că ar susține. USR și PNL. Alte două partide, unul este mai degrabă sceptic, celălalt este foarte legat de poziția sindicatelor, vorbesc de UDMR și de PSD. Înțelegerea mea este că, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut astăzi, vor avea niște analize interne în această seară și mâine dimineață”, a spus Pîslaru.

Potrivit ministrului, PSD și UDMR urmează să facă analize interne luni seară și marți dimineață, înaintea unei noi întâlniri cu președintele.

Pîslaru: Sănătatea și Educația, principalele probleme

Pîslaru a spus că, în urma discuțiilor, au fost identificate două domenii în care există probleme privind acceptabilitatea socială a proiectului: Sănătatea și Educația.

În cazul Sănătății, ministrul a invocat rezultatele unui simulator de salarii realizat de Federația Solidaritatea Sanitară.

„78% din cei care au răspuns (…) au creșteri”, a afirmat Pîslaru, adăugând că 58% dintre respondenți consideră că legea ar trebui să treacă, în timp ce aproximativ 20% consideră că aceasta nu ar trebui adoptată.

Ministrul a mai spus că problema ridicată în cazul ambulanțierilor ar putea fi rezolvată printr-un amendament.

„Nu stau la mâna nimănui. Asta este ceva ce se poate corecta dacă Ministerul Sănătății consideră că asta e politica justă”, a declarat Pîslaru.

Sursa video: B1 TV