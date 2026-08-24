De ce nu pot fi mulțumiți bugetarii: Pîslaru spune că sindicatele cer 27 de miliarde de lei, dar România „nu îi are”

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține la B1 TV că sindicatele din sectorul bugetar au formulat revendicări care, cumulate, ajung la aproximativ 27 de miliarde de lei, în timp ce proiectul de lege aflat în discuție urmărește să asigure echitatea salarială în limitele bugetului disponibil.

Pîslaru afirmă că numai pentru Educație și Sănătate solicitările sindicale au ajuns la aproximativ 14-15 miliarde de lei: circa 9 miliarde pentru educație și 5 miliarde pentru sănătate.

Pîslaru susține că România nu dispune de fondurile necesare pentru varianta de proiect în valoare de 15,5 miliarde de lei, pe care spune că l-a primit la preluarea mandatului.

„Problema este că trebuie să ai 15,5 miliarde și am tot explicat că nu îi avem. Și nu îi avem din cauza dezmățului bugetar pe care l-au produs guvernele anterioare. Deci aici este o chestiune, dacă vreți, de maximă ipocrizie. Pe de o parte duci bugetul în faliment și ajungi la deficitul ăsta mare și acum te plângi tot tu”, comentează Pîslaru.

Pîslaru: Veniturile salariale vor fi protejate

Ministrul a respins afirmațiile potrivit cărora proiectul ar urma să ducă la scăderi de salarii.

El spune că mecanismul de protecție a veniturilor a fost introdus în proiect și ulterior detaliat împreună cu Ministerul Justiției.

Potrivit lui Pîslaru, protecția se aplică inclusiv în cazul angajaților noi, al schimbării postului sau al transferului în administrație, astfel încât veniturile salariale să nu scadă.

Ministrul a acuzat sindicatele că au transmis mesaje care au alimentat temerile privind reduceri salariale și a susținut că angajații pot verifica impactul măsurilor prin simulatoarele puse la dispoziție de autorități.

De la 15,5 miliarde la 8 miliarde de lei

Pîslaru a explicat că, la preluarea mandatului, a primit un proiect estimat la 15,5 miliarde de lei, iar ulterior a lucrat la o variantă de aproximativ 8 miliarde de lei, împreună cu Banca Mondială și echipa guvernamentală.

O versiune de 8 miliarde de lei a fost publicată inițial, iar o altă variantă, de 12,3 miliarde de lei, a fost publicată la 17 iulie, potrivit ministrului.

El susține că partidele au convenit ca proiectul să fie redus la 8 miliarde de lei și respinge comparația dintre această variantă și proiectul de 15,5 miliarde de lei, pe care îl atribuie perioadei anterioare.

„Este mult mai ușor să te ascunzi, să nu scoți niciun proiect ca să nu-ți sară sindicatele în cap. Să le promiți lucruri”, a afirmat Pîslaru, referindu-se la modul în care PSD ar fi gestionat discuțiile cu sindicatele în trecut.

Ministrul susține că, în 2024, unor sindicate din sănătate și educație li s-ar fi creat așteptări privind creșteri și grile salariale care nu au fost ulterior transpuse într-un proiect public.

„Medierea de la Cotroceni a readus sindicatele la discuții”

În privința negocierilor cu sindicatele, Pîslaru a afirmat că administrația prezidențială a avut un rol de mediere și că discuțiile au fost reluate după ce unele organizații sindicale au refuzat să mai participe.

El a calificat medierea drept un succes și a spus că, în urma discuțiilor, autoritățile au putut identifica mai clar solicitările sindicatelor.

Ministrul a susținut, totodată, că Guvernul nu a avut libertatea de a comunica public proiectul în același mod ca un Executiv cu puteri depline, deoarece demersul a fost construit în cadrul negocierilor politice facilitate de administrația prezidențială.

„Medierea administrației prezidențiale este un succes. Și chiar îi mulțumesc președintelui și consilierul prezidențial pentru că i-a adus la masă înapoi.

Sindicatele s-au întors înapoi la masă. Am putut să discutăm cu ele, să înțelegem exact ce vor. De acolo am aflat că la Educație cerința era de 10 miliarde de lei recalculată la 9 miliarde de lei doar pentru sectorul de Educație.

La Sănătate, cerința pusă cap la cap era de 5 miliarde. Deci dacă era să mergem doar pentru educație și sănătate, se cereau 15 miliarde. Hai, 14.

Asta dintr-un total de 27 de miliarde care au fost puse pe masă ca cerințe din partea sindicală.

Ceea ce e important, sunt multe alte sectoare în care sindicatele cu care am discutat s-au comportat civilizat.

Nu sunt deloc entuziaste sau să spună, vai ce lucruri minunate se întâmplă, dar au înțeles că nu este o lege de măriri salariale, ci de echitate. Au înțeles că există un buget limitat și că bugetul este cam proporțional cu cât de mare e familia ocupațională în total în administrație.

Deci sunt și sindicate care au înțeles”, a mai spus Pîslaru.

Sursa video: B1 TV