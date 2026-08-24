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Cu ce oficiali a dat mâna Mirabela Grădinaru la Kiev? Prima Doamnă, o prezență impresionantă

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, s-a întâlnit la Kiev cu Maia Sandu. Prima doamnă a dat mâna și cu ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.
Cu ce oficiali a dat mâna Mirabela Grădinaru la Kiev? Prima Doamnă, o prezență impresionantă
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Sursă foto: Administrația Prezidențială
Daiana RobLaura Buciu
24 aug. 2026, 18:00, Știri externe
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În imaginile transmise de Administrația Prezidențială, Prima Doamnă apare îmbrăcată într-o rochie de culoare deschisă, simplă dar elegantă și pantofi cu toc de aceeași culoare cu rochia. În timpul ceremoniilor, Mirabela Grădinaru stă așezată lângă Tetiana (Tanya) Sybiha, soția ministrului de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.

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Preț de câteva momente, Mirabela Grădinaru a discutat cu președinta Moldovei, Maia Sandu. De asemenea, în fotografii, se vede cum Mirabela Grădinaru a dat mâna cu președinta Moldovei.

Într-o fotografie separată, Prima doamnă a României a fost surprinsă dând mâna cu ministrul de Externe al Ucrainei.

Mirabela Grădinaru este prezentă la Kiev, acolo unde a fost invitată de Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei.

Mirabela Grădinaru a fost prezentă la Summitul Primelor Doamne și al Primilor Domni.

De asemenea, la Kiev au avut loc ceremonii cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, la care a participat și Mirabela Grădinaru.

Separat, tot luni, s-a desfășurat și reuniunea Coaliției de Voință, la care președintele României, Nicușor Dan, a participat în format de videoconferință.

Mirabela Grădinaru, întâlnire cu Maia Sandu

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, se află luni, la Kiev, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, unde a avut discuții cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Imaginile de la întâlnirea dintre Mirabela Grădinaru și Maia Sandu au fost publicate într-o postare pe pagina de Facebook a publicației cotidianul.md, în contextul evenimentelor organizate la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei.

Prezența Mirabelei Grădinaru la Kiev a fost anunțată de președintele Nicușor Dan încă din luna iulie, când a spus că partenera sa va participa la evenimentul programat pe 24 august și că se va implica în inițiative internaționale dedicate copiilor.

Potrivit informațiilor anunțate anterior de șeful statului, participarea Mirabelei Grădinaru la astfel de reuniuni are în centrul atenției teme precum educația, protejarea copiilor de efectele nocive ale tehnologiei și prevenirea dependențelor.

Mirabela Grădinaru a fost invitată la Kiev de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Cele două au avut o întâlnire la Palatul Cotroceni, în luna mai, unde au discutat despre protejarea copiilor, sănătatea mintală și sprijinirea familiilor vulnerabile.

Prezența la Kiev are loc într-un moment simbolic pentru Ucraina, care marchează luni Ziua Independenței, pe fondul războiului declanșat de Rusia.

 

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