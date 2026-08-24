Războiul comercial dintre SUA și Canada se intensifică. Trump amenință cu tarife de 50% pentru mașini și oțel: „Noi nu avem nevoie de Canada, ei au nevoie de noi”

Donald Trump a acuzat Canada, într-o postare pe platforma Truth Social, că profită de ani de zile de Statele Unite și că aplică taxe vamale foarte ridicate produselor agricole americane.

„Canada a jefuit Statele Unite ale Americii ani de zile. Tarifele lor ridicol de mari asupra fermierilor și produselor noastre agricole au făcut viața imposibilă pentru acești mari patrioți americani și au creat de mult timp un deficit de 60 de miliarde de dolari între țările noastre. Nu este sustenabil și NU MAI ACCEPTĂM!”, a scris Trump.

Președintele SUA a anunțat că, de la începutul anului viitor, tarifele pentru mai multe produse canadiene importante vor ajunge la 50%.

„La 1 ianuarie 2027, tarifele pentru toate automobilele, camioanele, atât mari, cât și mici, piesele auto și oțelul vor fi majorate la 50%. Construiți în SUA și sunt ZERO TARIFE. Canada nu va mai fi tratată ca un stat! În comerț, dar și în alte privințe, se numără printre cele mai rele națiuni din lume cu care trebuie să avem de-a face. Se consideră îndreptățiți la orice și, totuși, NOI NU AVEM NEVOIE DE CANADA, EI AU NEVOIE DE NOI!”, a transmis liderul de la Casa Albă.

Escaladare în războiul comercial SUA–Canada

Anunțul vine după eșecul negocierilor comerciale dintre Washington și Ottawa. Statele Unite au introdus sâmbătă tarife de 50% pentru sute de produse canadiene, printre care mobilă, materiale plastice și echipamente electrice.

Noile taxe vamale au fost impuse după ce cele două guverne nu au reușit să ajungă la un acord comercial.

Premierul canadian Mark Carney a anunțat, la rândul său, că Ottawa va răspunde cu tarife asupra unor produse americane în valoare de 20 de miliarde de dolari, începând cu 8 septembrie. Măsurile canadiene vor viza, printre altele, oțelul, produsele lactate, electrocasnicele și electronicele.

Carney a susținut că țara sa nu a declanșat disputa comercială și a descris situația drept un atac asupra economiei canadiene.

„Ești în război atunci când ești atacat. Noi am fost atacați”, a declarat premierul canadian.