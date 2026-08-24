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Consilierul lui Isărescu: demența politicienilor a ajuns la paroxism, sunt siderat de inconștiența sindicatelor, urmează un dezastru

Consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, lansează un avertisment dur. Ne îndreptăm spre dezastru, spune Eugen Rădulescu referindu-se la ratarea ultimelor tranșe PNRR. El susține că de vină sunt „demența politicienilor” și „inconștiența sindicatelor”.
Consilierul lui Isărescu: demența politicienilor a ajuns la paroxism, sunt siderat de inconștiența sindicatelor, urmează un dezastru
sursa foto: FB
Petru Mazilu
24 aug. 2026, 16:47, Economic
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Avertismentul dur a fost publicat pe Facebook. Consilierul șefului BNR, Eugen Rădulescu, vorbește despre un dezastru iminent și de o demență a politicienilor ajunsă la paroxism.

„Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism: după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa dincolo de iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu o îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern, acum acționează pentru a fi sigur că S&P ne va coborî în categoria țărilor nerecomandate investițiilor.

Întâi a făcut praf legea ANI, iar acum este ferm împotriva legii privind salariile din sectorul public, unde luptă cot la cot cu sindicatele – care vor fi părtașe la îngroparea economiei și a oricărei șanse de mai bine pentru mai bine de un deceniu de acum încolo”, a explicat consilierul lui Mugur Isărescu.

Rădulescu: Sunt siderat de inconștiența sindicatelor

Eugen Rădulescu critică în termeni foarte duri și poziția sindicatelor.

„Eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zică, menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da? Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă! Vor urma scăderi dramatice de venituri nominale, șomaj, inflație cu două cifre – iar asta pentru mulți ani de aici înainte”, a adăugat Rădulescu.

Rădulescu: Vom mânca iarbă și scoarță de copac

El a mai avertizat că după ce țara nu va mai fi recomandabilă investițiilor, cursul valutar se va duce de-a berbeleacul, iar datoria în valută se va umfla.

„Capitalurile vor ieși din România, spre încântarea decerebraților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici de-astea – vom mânca iarbă și scoarță de copac”, a precizat consilierul lui Isărescu.

Mesajul publicat duminică a devenit viral. Luni, Rădulescu a revenit cu un nou mesaj în care a spus că nu a fost un comentariu politic, ci unul strict economic.

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