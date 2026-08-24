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Clasamentul țărilor privind scumpirea benzinei din cauza crizei din Iran. Poziția României este surprinzătoare

Războiul din Orientul Mijlociu a bulversat piața mondială a carburanților. Cel puțin 145 de țări au raportat creșteri ale prețului benzinei după ce au început atacurile SUA asupra Iranului. Evoluția este diferită de a o țară la alta, iar România ocupă un loc surprinzător în clasamentul mondial.
Clasamentul țărilor privind scumpirea benzinei din cauza crizei din Iran. Poziția României este surprinzătoare
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
24 aug. 2026, 12:09, Economic
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Prețurile la benzină au crescut în cel puțin 145 de țări în ultimele șase luni, din cauza războiului din Iran, potrivit Al Jazeera. Consumatorii sunt cei mai afectați, clienți casnici și industriali. Clasamentul privind scumpirile se bazează pe date de la GlobalPetrolPrices, care urmărește prețurile combustibililor în 170 de țări și teritorii.

Statistica arată că prețurile la benzină din Myanmar au crescut cel mai mult, cu 56%, de la 0,77 dolari americani (USD) pe litru de combustibil pe 23 februarie la 1,20 USD pe 17 august. Etalonul este benzina cu cifră octanică de 95.

Bhutan a înregistrat următoarea cea mai mare creștere, cu 55%, urmat de Cuba cu 51%, Emiratele Arabe Unite cu 50% și 48% în Nigeria.

În alte 25 de țări, majoritatea producătoare de petrol cu combustibil puternic subvenționat, prețurile au rămas neschimbate sau au scăzut cu o singură cifră.

Cum stă România

România ocupă locul 93 în topul mondial. Realizatorii clasamentului au menționat o majorare a prețului cu 14,6%, de la 1,83 USD la 2,10 USD. România urmează Chinei care are o creștere medie de 14,7% și întrece Luxemburg (creștere 14,4%).

România stă bine în ceea ce privește comparația cu alte state europene. Practic, numeroase țări au creșteri mai mari la pompă inclusiv Moldova care stă cel mai prost în clasamentul statelor europene. Moldova este pe locul 36, cu o creștere de 28%. Bulgaria este pe locul 47 cu o creștere de 24,3% %.

Ungaria stă cel mai bine dintre vecinii României. Este pe locul 138 cu o creștere de doar 4,7%.

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