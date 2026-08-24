UE anunță o nouă tranșă de ajutor militar în valoare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina

Finanțarea face parte din Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina (UASL) în valoare de 90 de miliarde de euro.

Potrivit comunicatului Comisiei Europene, acest sprijin financiar aprobat luni vine în contextul în care Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice și drone.

„Ne arătăm sprijinul neclintit”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe contul său de X că „de Ziua Independenței Ucrainei, ne arătăm sprijinul neclintit”.

„Astăzi, am aprobat 6,1 miliarde de euro pentru sistemele de apărare aeriană și antirachetă, rachete, muniție și radare de care Ucraina are nevoie urgentă. Europa vă este alături astăzi, mâine și cât timp este nevoie”, a adăugat aceasta.

On Ukraine’s Independence Day, we show our unfaltering support. Today, we approved €6.1 billion for the air and missile defence systems, missiles, ammunition and radars that Ukraine urgently needs. Europe stands with you today, tomorrow, and for as long as it takes. З Днем… pic.twitter.com/QCg62KaXqW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2026

Aprobarea de luni se adaugă la cele 16 miliarde de euro din planurile de achiziții deja aprobate. Din această sumă, 8,35 miliarde de euro au fost deja plătiți.

Majoritatea achizițiilor publice vor proveni de la companii de apărare din UE.

Având în vedere utilizarea intensificată de către Rusia a rachetelor balistice și a dronelor cu reacție, Comisia subliniază necesitatea unei creșteri semnificative a livrărilor către UE prin reducerea stocurilor, repriorizarea comenzilor și intensificarea producției.

UASL oferă 30 de miliarde de euro pentru ajutor bugetar și 60 de miliarde de euro pentru apărare în perioada 2026-2027. Sunt oferite inclusiv 28,3 miliarde de euro în 2026 pentru a consolida capacitatea industrială de apărare a Ucrainei.