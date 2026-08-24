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UE anunță o nouă tranșă de ajutor militar în valoare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina

De Ziua Independenței Ucrainei, Comisia Europeană a aprobat noi achiziții publice în domeniul apărării pentru Ucraina în valoare de 6,1 miliarde de euro . Această finanțare acoperă sisteme de apărare aeriană și antirachetă, rachete, muniții și radare.
UE anunță o nouă tranșă de ajutor militar în valoare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina
Comisia Europeană/sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Ioana Târziu
24 aug. 2026, 10:57, Economic
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Finanțarea face parte din Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina (UASL) în valoare de 90 de miliarde de euro.

Potrivit comunicatului Comisiei Europene, acest sprijin financiar aprobat luni vine în contextul în care Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice și drone.

„Ne arătăm sprijinul neclintit”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe contul său de X că „de Ziua Independenței Ucrainei, ne arătăm sprijinul neclintit”.

„Astăzi, am aprobat 6,1 miliarde de euro pentru sistemele de apărare aeriană și antirachetă, rachete, muniție și radare de care Ucraina are nevoie urgentă. Europa vă este alături astăzi, mâine și cât timp este nevoie”, a adăugat aceasta.

Aprobarea de luni se adaugă la cele 16 miliarde de euro din planurile de achiziții deja aprobate. Din această sumă, 8,35 miliarde de euro au fost deja plătiți.

Majoritatea achizițiilor publice vor proveni de la companii de apărare din UE.

Având în vedere utilizarea intensificată de către Rusia a rachetelor balistice și a dronelor cu reacție, Comisia subliniază necesitatea unei creșteri semnificative a livrărilor către UE prin reducerea stocurilor, repriorizarea comenzilor și intensificarea producției.

UASL oferă 30 de miliarde de euro pentru ajutor bugetar și 60 de miliarde de euro pentru apărare în perioada 2026-2027. Sunt oferite inclusiv 28,3 miliarde de euro în 2026 pentru a consolida capacitatea industrială de apărare a Ucrainei.

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