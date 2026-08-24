Nuclearelectrica: Ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă oprite, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat

Producătorul național de energie electrică, operatorul centralei de la Cernavodă, a dat asigurări luni, în contextul măsurilor anunțate de Executiv și a comentariilor publice ulterioare, că nu există niciun un risc operațional sau de securitate nucleară asociat opririi celor două unități, din cauza debitelor extrem de reduse ale Dunării.

„În prezent, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprită, cu menținerea acestora în parametri de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. În funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare, Nuclearelectrica va comunica, transparent și responsabil, având la bază date tehnice certe, cu respectarea prevederilor unei companii listate, deciziile operaționale privind reconectarea la Sistemul Energetic Național”, a transmis compania, într-un mesaj publicat pe contul de Facebook.

România este în stare de alertă energetică, din 1 august, după oprirea primului reactor de la Cernavodă (700 MW), din cauza debitelor foarte scăzute ale Dunării, care au dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de pe fluviu de la intrarea în țară, cu o cotă de 10-15% din totalul generat la nivel multianual. Centrala de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie.

Prima unitate de la Cernavodă a fost închisă pe 28 iulie, iar a doua, pe 13 august, după ce Dunărea a ajuns la un nivel care nu putea asigura răcirea turbinelor.

Noi lucrări pe Dunăre

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, vineri, noi măsuri de urgență pentru asigurarea debitului de apă necesar sistemelor de răcire ale Centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit Guvernului, printre noile măsuri se numără continuarea lucrărilor de dragare în zona Cernavodă, construirea unui epiu pe Dunărea Veche și suplimentarea debitului prin eliberarea de apă din acumulările de pe râul Olt.

Potrivit unui comunicat de presă emis sâmbătă de Guvern, în zona Cernavodă vor continua lucrările de dragare a cursului Dunării, în regim de urgență. Acestea sunt realizate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos, în cooperare cu Administrația Națională „Apele Române”.

Pentru a menține cât mai mult timp în funcțiune Reactorul 2, autoritățile au intervenit pe Dunăre. Au fost luate măsuri pentru direcționarea unui debit mai mare de apă către centrală, prin dislocarea unei stânci și scufundarea controlată a patru barje. Cu toate acestea, operațiunea a dus doar la câteva zile în plus de funcționare a reactorului.

Guvernul a precizat că măsurile adoptate prin hotărârea CNSU au rezultat în urma analizelor realizate de instituțiile responsabile și de specialiștii consultați în cadrul Comitetului Interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2.

Conducerea Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (AFDJ), regie autonomă sub umbrela Ministerului Transporturilor, a prezentat în detaliu, într-un răspuns la solicitarea Mediafax, toate etapele proiectului care ar fi urmat să ducă la creșterea nivelului Dunării pe brațul Bala.