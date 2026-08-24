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Bulgaria pregătește un dig pentru centrala nucleară de la Kozlodui, pe fondul nivelului scăzut al Dunării

Bulgaria intenționează să construiască un dig și analizează redirecționarea apei din rezervoare pentru a asigura alimentarea cu apă a centralei nucleare de la Kozlodui, pe fondul nivelului scăzut al Dunării.
Bulgaria pregătește un dig pentru centrala nucleară de la Kozlodui, pe fondul nivelului scăzut al Dunării
Iulian Moşneagu
24 aug. 2026, 15:56, Știri externe
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Guvernul a început studiile pentru construirea unui dig cu o lungime de până la 300 de metri în jurul centralei de la Kozlodui, pentru a menține nivelul apei suficient de ridicat. Lucrările ar putea dura până la două săptămâni, a declarat luni ministrul Energiei, Iva Petrova, pentru postul public de televiziune BNT, potrivit Bloomberg.

Seceta prelungită a dus luna trecută nivelul Dunării, cea mai lungă cale navigabilă din Europa după Volga, la cel mai scăzut nivel de când sunt făcute măsurători, afectând transportul și comerțul.

Scăderea nivelului Dunării a dus și la reducerea producției de energie la centrala nucleară Paks din Ungaria, iar centrala nucleară de la Cernavodă din România a fost oprită complet.

Centrala de la Kozlodui a redus vineri cu aproximativ 9% producția unuia dintre cele două reactoare ale sale, fiecare cu o putere de 1.040 MW. Este prima reducere a capacității provocată de condiții hidrologice și meteorologice extreme în cei 52 de ani de funcționare ai centralei.

„Situația este extremă”, a declarat Petrova, adăugând însă că prognozele pentru a doua parte a acestei săptămâni sunt „încurajatoare”.

România a anunțat sâmbătă că va continua lucrările de dragare în zona centralei de la Cernavodă și că va construi un epiu destinat să devieze o parte din corpul de apă către canalul Dunăre – Marea Neagră și, implicit, către zona care asigură priza de apă pentru sistemele de răcire ale centralei.

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