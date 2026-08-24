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Kremlinul acuză că Marea Britanie împiedică procesul de pace prin furnizarea către Ucraina a datelor despre rachete

Kremlinul a declarat, luni, că Marea Britanie împiedică instaurarea păcii în Ucraina, furnizând Kievului informațiile necesare pentru producerea rachetelor cu rază lungă de acțiune SCALP, și a amenințat că va distruge fabricile care le produc.
Kremlinul acuză că Marea Britanie împiedică procesul de pace prin furnizarea către Ucraina a datelor despre rachete
Daiana Rob
24 aug. 2026, 16:05, Știri externe
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În timpul vizitei sale la Kiev, cu prilejul întâlnirii Coaliției de Voință, care a început, luni, noul premier britanic, Andy Burnham s-a angajat să continue sprijinul militar acordat Ucrainei, potrivit AFP, citată de France24. 

Guvernul britanic a declarat că va autoriza compania de apărare MBDA să facă publice informații privind componentele britanice utilizate în racheta franco-britanică, astfel încât Kievul să le poată produce la nivel național.

Demersul este unul anterior. Zelenski a fost primul dintre liderii din Europa care l-a vizitat în Marea Britanie pe noul premier, încă de la preluarea mandatului său. În cadrul vizitei petrecute în 28 iulie,  Zelenski i-a propus lui Burnham să autorizeze înființarea unei fabrici cu producție comună. Au mai fost discuții și despre producția comună de drone, dar și despre, dar și despre sisteme de interceptare a rachetelor balistice.

În ceea ce privește acordul Marii Britanii de a permite companiei din Apărare MBDA să dezvăluie informațiile privind componentele britanice și franceze pentru racheta SCALP, cu rază lungă de acțiune, dar și să autorizeze înființarea unor fabrici locale în Ucraina, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a reacționat:

„Marea Britanie toarnă metodic și regulat gaz pe foc și pune la cale, tot în mod metodic și regulat, scheme menite să împiedice chiar și cel mai mic progres în procesul de pace”, le-a spus oficialul reporterilor.

Acesta a precizat că Armata rusă colectează informații pentru a identifica locațiile de producție și că va ia măsuri pentru distrugerea rachetelor.

„Forțele noastre armate desfășoară activități în acest sens, colectând informații relevante pentru a identifica locațiile de producție ale acestor rachete și ale altor echipamente militare și luând măsuri pentru a distruge aceste instalații”, a spus Peskov.

Racheta SCALP este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, capabilă să lovească ținte aflate la o distanță de aproximativ 250 de kilometri (aproximativ 150 de mile).

Franța și Marea Britanie au furnizat această armă Ucrainei de când Rusia a lansat ofensiva pe scară largă în 2022, dar Kievul nu le-a produs încă pe plan intern.

Burnham a vizitat Kievul, luni, cu ocazia comemorărilor Zilei Independenței Ucrainei și s-a angajat să mențină sprijinul militar al Marii Britanii pentru guvern.

Într-un discurs înaintea reuniunii liderilor internaționali de la Kiev, Burnham a reiterat sprijinul pentru Ucraina.

„În ciuda amenințărilor scandaloase ale Rusiei la adresa țării mele, vom continua să sprijinim apărarea Ucrainei”, a declarat Burnham într-un discurs ținut înaintea unei reuniuni a susținătorilor internaționali ai Ucrainei.

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