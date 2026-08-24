Prima pagină » Știri externe » „Bwahahaha! Acest idiot n-are habar cum se ține un steag!” | Trump, ironizat că nu știe cum se ține un steag

„Bwahahaha! Acest idiot n-are habar cum se ține un steag!” | Trump, ironizat că nu știe cum se ține un steag

Un simplu gest al lui Trump a fost suficient ca internetul să ia foc, iar acest gest s-a întâmplat înaintea cursei IndyCar Freedom 250 Grand Prix, când președintele american a apucat steagul de capătul greșit.
„Bwahahaha! Acest idiot n-are habar cum se ține un steag!” | Trump, ironizat că nu știe cum se ține un steag
captură X
Luiza Moldovan
24 aug. 2026, 16:04, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american Donald Trump a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale după un moment surprins înaintea cursei IndyCar Freedom 250 Grand Prix, desfășurată duminică pe străzile din Washington, D.C, potrivit indy100.com.

Evenimentul face parte din manifestările dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Trump a participat la eveniment alături de soția sa, Melania Trump, care a revenit în atenția publică după o lungă perioadă de absență.

Înaintea startului, cei doi au parcurs circuitul stradal în limuzina prezidențială, cunoscută drept „Bestia”.

Un moment de la începutul cursei a atras însă rapid atenția.

În imaginile difuzate online, Melania Trump și un membru al personalului i-au indicat președintelui american cum să țină steagul verde.

Trump a avut nevoie de câteva secunde pentru a identifica mânerul și poziția corectă a steagului.

Momentul următor a stârnit și mai multe reacții. Modul în care Trump a fluturat steagul a devenit subiect de glume pe rețelele sociale, unde mai mulți utilizatori au pus sub semnul întrebării ceea ce vedeau în imagini.

„E un steag roșu în sine”

„Trebuiau să-i spună în ce direcție să țină steagul verde”, a scris un utilizator.

Un alt comentator a scris: „A nu ști de ce capăt al steagului verde să ții pare un steag roșu.”

Alți utilizatori au avut reacții mult mai dure și au pus la îndoială capacitatea lui Trump de a gestiona un gest atât de simplu.

„Bwahahaha! Acest idiot n-are habar de unde se ține un steag! Flutură steagul ca unul care se laudă că a trecut un test cognitiv”, scrie altcineva.

Momentul a devenit rapid viral, mai ales pe rețeaua X, rețea preferată de americani, iar imaginile au alimentat un nou val de ironii la adresa președintelui american.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia