„Bwahahaha! Acest idiot n-are habar cum se ține un steag!” | Trump, ironizat că nu știe cum se ține un steag

Președintele american Donald Trump a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale după un moment surprins înaintea cursei IndyCar Freedom 250 Grand Prix, desfășurată duminică pe străzile din Washington, D.C, potrivit indy100.com.

Evenimentul face parte din manifestările dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite.

Trump a participat la eveniment alături de soția sa, Melania Trump, care a revenit în atenția publică după o lungă perioadă de absență.

The green flag is delivered to President Donald Trump before the Freedom 250. @realDonaldTrump | @POTUS pic.twitter.com/XYyjeVKzX9 — FOX Sports (@FOXSports) August 23, 2026

Înaintea startului, cei doi au parcurs circuitul stradal în limuzina prezidențială, cunoscută drept „Bestia”.

Un moment de la începutul cursei a atras însă rapid atenția.

În imaginile difuzate online, Melania Trump și un membru al personalului i-au indicat președintelui american cum să țină steagul verde.

Trump a avut nevoie de câteva secunde pentru a identifica mânerul și poziția corectă a steagului.

Momentul următor a stârnit și mai multe reacții. Modul în care Trump a fluturat steagul a devenit subiect de glume pe rețelele sociale, unde mai mulți utilizatori au pus sub semnul întrebării ceea ce vedeau în imagini.

„E un steag roșu în sine”

„Trebuiau să-i spună în ce direcție să țină steagul verde”, a scris un utilizator.

Un alt comentator a scris: „A nu ști de ce capăt al steagului verde să ții pare un steag roșu.”

Alți utilizatori au avut reacții mult mai dure și au pus la îndoială capacitatea lui Trump de a gestiona un gest atât de simplu.

„Bwahahaha! Acest idiot n-are habar de unde se ține un steag! Flutură steagul ca unul care se laudă că a trecut un test cognitiv”, scrie altcineva.

Momentul a devenit rapid viral, mai ales pe rețeaua X, rețea preferată de americani, iar imaginile au alimentat un nou val de ironii la adresa președintelui american.