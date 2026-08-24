O țară oferă un stimulent de peste 50.000 de dolari pentru fiecare copil născut

Singapore oferă familiilor aproape 70.000 de dolari singaporezi (aproximativ 55.000 de dolari americani) pentru fiecare copil născut. Potrivit Financial Times, măsura are scopul de a crește natalitatea în țara asiatică.

Țara se confruntă cu o problemă demografică. Rata natalității a ajuns la un nivel minim de 0,87 nașteri per femeie. Este un record care riscă să provoace o criză locală. Singapore este pe cale să devină o societate cu o populație îmbătrânită, cu peste 21% din populație având 65 de ani sau mai mult.

În plus, statul oferă părinților un concediu parental extins și sprijin pentru achiziționarea de locuințe.

Imigrația, o soluție pentru problema demografică din țară

Prim-ministrul Lawrence Wong a recunoscut că stimulentele financiare nu pot inversa declinul. Numeroase cupluri din Singapore amână căsătoria și nașterea unui copil invocând presiunile de pe piața muncii și nesiguranța financiară și socială.

Ca urmare, Singapore intenționează să combine sprijinul familiilor cu o imigrație continuă, pentru a încetini declinul populației și al forței de muncă.