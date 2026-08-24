Premieră națională. Unul dintre cele mai mari spitale din România are parcare supraetajată cu heliport, lifturi exterioare și pasarelă

Parcarea supraetajată de la Spitalul Județean Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei din Galați a fost data în folosință luni. Obiectivul construit în cadrul unui proiect al Consiliului Județean Galați are dotări moderne.

Parcarea supraetajată are 460 de locuri de parcare, două lifturi exterioare și o pasarelă de 75 de metri, care permite transferul direct al pacienților către UPU. Pe acoperiș a fost construit un heliport SMURD care poate fi folosit și noaptea.

„Heliportul este finalizat și așteptăm ultimele autorizații pentru operaționalizare. Prin soluția integrată care reunește parcarea supraetajată cu heliportul SMURD, lifturile și pasarela de transfer, acest proiect de infrastructură medicală, în valoare de peste 38,2 milioane de lei, se numără printre cele mai avansate și moderne proiecte de infrastructură medicală de acest tip din România, fiind, până în prezent, singurul din țară care reunește toate aceste facilități”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Drumuri noi și un pasaj subteran la spitalul gălățean

În paralel au fost modernizate căile de acces în incinta spitalului gălățean. Urmează să fie amenajat un pasaj subteran între spital și noul corp al Prosecturii, precum și noi locuri de parcare exterioare, în apropierea corpului principal al unității medicale.

Spitalul Județean Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei din Galați are aproximativ 250.000 de pacienți în fiecare an. În ceea ce privește traficul auto, pe la spital trec zilnic peste 1.400 de mașini și anual peste 500.000 de mașini.