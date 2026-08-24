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SAGA Festival 2026 s-a încheiat cu un show spectaculos al lui Dimitri Vegas. Diego Miranda promite să revină pe Main Stage

SAGA Festival s-a încheiat duminică seară, după trei zile de concerte și seturi DJ la Arena Națională din București. Ultima seară i-a adus pe scenă, printre alții, pe John Newman și Dimitri Vegas, în timp ce DJ-ul portughez Diego Miranda a promis, într-o discuție cu MEDIAFAX, că va reveni anul viitor în România, direct pe Main Stage.
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24 aug. 2026, 13:23, Social
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Festivalul a revenit anul acesta în București după o pauză de un an, ediția din 2026  desfășurându-se între 21 și 23 august, la Arena Națională. Festivalul a reunit artiști români și internaționali din zona muzicii electronice, dance, pop și hip-hop, printre care Tyga, Sickick, Nicky Romero, Eric Prydz, Lilly Palmer, John Newman și Dimitri Vegas. Ultima zi a festivalului a început duminică cu Mira, iar pe Main Stage au mai urcat Loredana, Yves V și John Newman.

Seara s-a încheiat cu unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției, show-ul lui Dimitri Vegas.
DJ-ul belgian a închis programul de pe Main Stage cu un spectacol în care muzica electronică a fost completată de un show amplu de lumini și efecte vizuale, transformând ultima noapte de festival într-un moment de energie pentru publicul rămas la Arena Națională. Dimitri Vegas a fost programat să urce pe scenă la ora 23:35, după concertul susținut de John Newman.
Unul dintre momentele speciale ale festivalului a avut loc însă cu o seară înainte, după setul DJ-ului portughez Diego Miranda, care a urcat pe Second Stage sâmbătă.
La finalul show-ului, echipa MEDIAFAX a reușit să vorbească cu artistul, care a promis că anul viitor va reveni în România și că își dorește să urce direct pe Main Stage. După set, Diego Miranda a coborât de pe scenă și a intrat în zona din fața acesteia, unde a rămas alături de fani, făcând fotografii cu aproape toți cei care îl așteptau și interacționând direct cu publicul.

Ediția din acest an a marcat revenirea SAGA în Capitală după pauza din 2025, într-o formulă desfășurată la Arena Națională și cu două scene pe care au urcat artiști din România și din străinătate.

După trei zile de muzică, show-uri de lumini și întâlniri între artiști și fani, SAGA Festival 2026 s-a încheiat duminică noaptea cu Dimitri Vegas pe Main Stage și cu promisiunea că unele dintre numele prezente anul acesta ar putea reveni și la ediția viitoare.

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