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Un avion de vânătoare al Ungariei s-a prăbușit. Aparatul care avea rachete la bord a luat foc

Un avion de vânătoare al Ungariei s-a prăbușit luni în centrul țării. Incidentul a fost anunțat chiar de premierul maghiar Peter Magyar. Cauza este necunoscută, iar pilotul s-a catapultat.
Un avion de vânătoare al Ungariei s-a prăbușit. Aparatul care avea rachete la bord a luat foc
sursa foto: Pixabay
Petru Mazilu
24 aug. 2026, 12:54, Social
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Un avion de vânătoare Gripen al Forțelor Armate Ungare s-a prăbușit luni, în apropiere de Szolnok, potrivit Blik. Pilotul s-a catapultat și a supraviețuit, fiind preluat de echipajele medicale și transportat la spital. Primele informații indică faptul că aeronava se întorcea dintr-o misiune și era echipată cu rachete, muniție și un rezervor suplimentar de combustibil.

Incidentul a fost anunțat luni dimineață de premierul ungar Peter Magyar, care a spus că avionul s-a prăbușit dintr-un motiv deocamdată necunoscut, iar pilotul a reușit să se catapulteze.

Informațiile publicate de presa maghiară arată că două avioane Gripen se întorceau în formație către baza aeriană de la Kecskemét după ce fuseseră mobilizate în urma unei alerte.

Pilotul a încercat să ajungă la Szolnok

Se pare că unul dintre piloți și-ar fi avertizat colegul că aeronava sa este cuprinsă de flăcări. Pilotul avionului avariat ar fi încercat să se îndrepte către Szolnok, unde spera să poată efectua o aterizare de urgență. Situația s-a agravat însă rapid, iar flăcările s-au extins în zona motorului.

În cele din urmă, pilotul a fost nevoit să se catapulteze.

Aeronava se întorcea dintr-o misiune de alarmare și era configurată pentru luptă. Potrivit informațiilor relatate de presa maghiară, avionul avea la bord rachete, muniție și rezervoarele de combustibil.

Pilotul ar fi rămas în cabină până în ultimul moment pentru a încerca să îndepărteze aeronava în flăcări de zonele locuite. În cele din urmă, s-a catapultat deasupra unui teren aparținând armatei, iar avionul s-a prăbușit tot într-o zonă militară.

Nu se știe dacă rachetele au explodat

Deocamdată nu este clar dacă muniția și rachetele aflate la bord au explodat în momentul prăbușirii. Potrivit informațiilor publicate de presa maghiară, epava a ars pentru o perioadă îndelungată.

Ministrul Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, a transmis că pilotul era în viață și fusese preluat de echipajele medicale.

„Pilotul se află în acest moment în ambulanță, este în viață. Nu există alte persoane rănite, deoarece pilotul a făcut tot posibilul pentru ca aeronava să nu ajungă într-o zonă locuită, ci să cadă pe un teren al armatei”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că ancheta privind cauzele accidentului este în desfășurare și că urma să se deplaseze la locul prăbușirii împreună cu șeful Statului Major pentru a obține informații suplimentare.

Ungaria are în prezent o flotă de 18 avioane Gripen C/D, dintre care 16 Gripen C și două Gripen D.

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