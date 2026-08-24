Cum vrea primarul unui municipiu să încurajeze folosirea mijloacelor de transport în comun, la scară largă

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Stan, anunță că introduce transportul în comun gratuit, în fiecare vineri, la călătoriile cu autobuzul. Reducerea se va aplica din luna septembrie.

„Începând din septembrie, în fiecare zi de vineri din săptămână, avem transport gratuit pentru toate categoriile de beneficiari. Repet, vineri devine o zi în care transportul public pe raza municipiului Târgoviște este gratuit. Și dacă nu ați încercat încă să mergeți cu autobuzele târgoviștene, vă invităm să faceți lucrul acesta”, a transmis primarul din Târgoviște, într-o postare pe Facebook.

Gratuitatea este valabilă pentru toate categoriile de călători și are ca scop stimularea folosirii la scară largă a mijloacelor de transport în comun.

Nu este prima măsură de acest tip luată într-un oraș din România. Primarul din Arad, Călin Bibarț, anunța în primăvara acestui an că va introduce biletul de autobuz care costă un leu.