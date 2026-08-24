Prima pagină » Social » Cum vrea primarul unui municipiu să încurajeze folosirea mijloacelor de transport în comun, la scară largă

Cum vrea primarul unui municipiu să încurajeze folosirea mijloacelor de transport în comun, la scară largă

Oamenii vor putea călători gratuit cu autobuzul în fiecare vineri în Târgoviște. Reducerea este valabilă începând din luna septembrie. Este o măsură prin care primarul municipiului Târgoviște intenționează să creeze un obicei în rândul populației, acela de a alege transportul în comun peste mașina personală pentru deplasarea prin oraș.
Cum vrea primarul unui municipiu să încurajeze folosirea mijloacelor de transport în comun, la scară largă
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Dan Horia Tautan/Mediafax Foto
Coralia Frigea
24 aug. 2026, 12:28, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Stan, anunță că introduce transportul în comun gratuit, în fiecare vineri, la călătoriile cu autobuzul. Reducerea se va aplica din luna septembrie.

„Începând din septembrie, în fiecare zi de vineri din săptămână, avem transport gratuit pentru toate categoriile de beneficiari. Repet, vineri devine o zi în care transportul public pe raza municipiului Târgoviște este gratuit. Și dacă nu ați încercat încă să mergeți cu autobuzele târgoviștene, vă invităm să faceți lucrul acesta”, a transmis primarul din Târgoviște, într-o postare pe Facebook.

Gratuitatea este valabilă pentru toate categoriile de călători și are ca scop stimularea folosirii la scară largă a mijloacelor de transport în comun.

Nu este prima măsură de acest tip luată într-un oraș din România. Primarul din Arad, Călin Bibarț, anunța în primăvara acestui an că va introduce biletul de autobuz care costă un leu.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia