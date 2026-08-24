Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță. ANAT: Turismul riscă să devină un lux

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) susține că piața turistică din România este tot mai polarizată. În timp ce românii cu venituri medii și mari continuă să călătorească, o parte importantă a populației își reduce durata și costurile vacanțelor sau renunță complet la acestea.

„Trebuie să privim acest procent de 61,4% nu doar ca pe o cifră statistică, ci ca pe un semnal de alarmă pentru economie. O industrie turistică sănătoasă înseamnă o populație mai odihnită și, implicit, o economie mai productivă. Vacanța nu trebuie să devină un privilegiu rezervat unei minorități, ci să rămână o componentă accesibilă a vieții de familie. ANAT va continua să susțină măsuri care sprijină puterea de cumpărare și accesul românilor la vacanțe”, declară Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.

Potrivit organizației, românii nu renunță imediat la vacanțe, ci încearcă să își reducă cheltuielile. Sejururile de șapte zile sunt înlocuite cu vacanțe de 4-5 zile, city-break-uri sau escapade scurte, iar perioadele mai ieftine, precum lunile mai, iunie și septembrie, devin mai căutate.

Early Booking și Last Minute, soluții pentru bugete mai mici

O altă strategie este rezervarea din timp. Programul „Înscrieri Timpurii” (Early Booking) este folosit de numeroase familii, care cumpără vacanțele cu 6-9 luni înainte pentru reduceri de până la 30-40%. În paralel, crește interesul pentru ofertele Last Minute.

ANAT atrage atenția că cererea pentru vacanțe există, dar este „extrem de sensibilă la preț”. Pe litoral, hotelurile cu servicii all inclusive rămân căutate datorită predictibilității costurilor, în timp ce turismul montan păstrează o cerere constantă pentru escapade de weekend.

Organizația susține că scumpirile din turism sunt legate de creșterea costurilor de operare, inclusiv pentru energie, utilități, alimente, combustibili, forța de muncă și taxe.

„Riscul ca prețurile să țină românii departe de vacanță este unul real. Dacă prețul unui pachet turistic depășește pragul psihologic al unei familii, vacanța este eliminată rapid de pe lista priorităților”, afirmă ANAT.

România pierde turiști în fața Bulgariei, Greciei și Turciei

Asociația avertizează și asupra concurenței externe. Destinații precum Bulgaria, Grecia și Turcia pot oferi, în anumite cazuri, un raport calitate-preț mai bun pentru turiștii cu bugete mici și medii.

ANAT cere menținerea unui TVA redus pentru HoReCa și agențiile de turism, predictibilitate fiscală și extinderea voucherelor de vacanță în sectorul privat prin facilități fiscale acordate angajatorilor. Organizația susține că voucherele contribuie direct la dezvoltarea turismului intern și că, fără acestea, procentul românilor care nu își permit un concediu ar fi mai mare.

Pe termen lung, ANAT consideră necesare investițiile în infrastructură și măsurile pentru prelungirea sezonului turistic. Autostrăzile, trenurile moderne și conexiunile aeriene eficiente ar reduce costurile de deplasare, în timp ce evenimentele culturale și sportive și dezvoltarea facilităților de wellness ar putea distribui cererea pe o perioadă mai lungă.

„Fără politici publice adecvate, există pericolul ca procentul românilor care nu își permit vacanțe să crească și mai mult, transformând concediul dintr-o necesitate de relaxare într-un bun de lux”, avertizează ANAT.