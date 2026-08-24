Cod Galben de furtună în București: Averse, vijelii și grindină până la ora 16.35

Potrivit avertizării Cod galben, emise de ANM, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15-25 l/mp și frecvente descărcări electrice.

De asemenea, vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h și grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Avertizarea Cod galben vizează municipiul București luni între orele 15.30 și 16.35.

ANM a anunțat luni că România va trece printr-o schimbare rapidă a vremii în următoarele zile. Temperaturile urcă până la 35 de grade în vest și sud-vest, apoi însă scad puternic în unele regiuni, în timp ce ploile își fac apariția în mai multe zone ale țării.