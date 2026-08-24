Prima pagină » Social » Cod Galben de furtună în București: Averse, vijelii și grindină până la ora 16.35

Cod Galben de furtună în București: Averse, vijelii și grindină până la ora 16.35

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtună pentru Capitală, valabilă luni după-amiază. Sunt posibile averse, vijelii și grindină de mici dimensiuni.
Cod Galben de furtună în București: Averse, vijelii și grindină până la ora 16.35
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
24 aug. 2026, 15:50, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit avertizării Cod galben, emise de ANM, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15-25 l/mp și frecvente descărcări electrice.

De asemenea, vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h și grindină de mici dimensiuni (1-2 cm).

Avertizarea Cod galben vizează municipiul București luni între orele 15.30 și 16.35.

ANM a anunțat luni că România va trece printr-o schimbare rapidă a vremii în următoarele zile. Temperaturile urcă până la 35 de grade în vest și sud-vest, apoi însă scad puternic în unele regiuni, în timp ce ploile își fac apariția în mai multe zone ale țării.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia