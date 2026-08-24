35°C, apoi 22°C: vremea se schimbă brusc în România. Când vin ploile și unde va fi cel mai cald

Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade în Banat pe 25 august, în timp ce în Oltenia vor fi în jur de 34 de grade. Ulterior, vremea se va răci în mai multe regiuni, iar în Moldova maximele pot coborî până la 22 de grade pe 26 august.

Ploile vor apărea în vest, centru, nord și sud în zilele următoare, cu noi perioade mai instabile la începutul lui septembrie.

ANM: Vremea în Banat până în 6 septembrie

Vremea va fi caniculară în a doua zi a intervalului (25 august), când media temperaturilor maxime va urca până spre valori în jurul a 35 de grade, pornind de la 33 de grade, în prima zi (luni, 24 august). Ulterior zilei de 25 august, și până la sfârșitul celor două săptămâni de prognoză sunt estimate variații în general nesemnificative de la o zi la alta, astfel că la nivel regional, maximele vor fi cuprinse între 31 și 33 de grade, cu valori mai mari, în jurul a 34 de grade în medie, în ziua de 1 septembrie.

Minimele se vor încadra între 14 și 16 grade, cu valori ușor mai mari, în medie de 18…19 grade în nopțile de 26, 28 și 29 august.

Va ploua în zilele de 26, 27 și 30 august, apoi posibil în zilele de 3 și 4 septembrie.

ANM: Vremea în Crișana până în 6 septembrie

Cu variații în general ușoare de la o zi la alta, la nivel regional se estimează temperaturi maxime cuprinse între 30 și 32 de grade, cu valori mai mari, în medie de 33…34 de grade în zilele de 25 și 28 august, dar și mai mici, de până la 29 de grade, în zilele de 26 și 30 august, apoi în zilele de 3 și 4 septembrie. Minimele vor fi cuprinse între 13 și 15 grade, cu valori mai mari, în medie de 17…18 grade în nopțile de 26 și 29 august.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 26, 27, 29 și 30 august, apoi în intervalul 2-4 septembrie

ANM: Vremea în Transilvania până în 6 septembrie

În primele două zile vor fi maxime de 30…31 de grade, în medie, apoi cu variații în general nesemnificative de la o zi la alta, până la sfârșitul intervalului, la nivel regional temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 28 de grade, cu valori mai mici, de până la 24 de grade în ziua de 26 august, dar și mai mari, în medie de până la 29 de grade, în zilele de 29 august și 1 septembrie. Minimele se vor încadra între 12 și 16 grade, cu cele mai mari valori în nopțile de 26 și 30 august.

Probabilitatea pentru ploaie va fi mai mare în 26, 27, 20 și 31 august, apoi după ziua de 3 septembrie.

ANM: Vremea în Maramureș până în 6 septembrie

Cu variații în general urșoare de la o zi la alta, la nivel regional se estimează temperaturi maxime cuprinse între 28 și 30 de grade, cu valori mai mici, în medie de 27 de grade în zilele de 26 și 30 august, apoi în zilele de 3 și 4 septembrie. Minimele vor fi cuprinse între 12 și 14 grade, valori mai mari, în medie de 15…16 grade fiind estimate a se înregistra în nopțile de 26, 29 și 30 august.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 26, 27 și 30 august, apoi după ziua de 2 septembrie.

ANM: Vremea în Moldova până în 6 septembrie

La începutul intervalului vor fi maxime de 28…29 de grade, apoi în ziua de 26 august vor coborî până spre 22 de grade, în medie. Ulterior zilei de 26 august și până la sfârșitul intervalului de prognoză variațiile de la o zi la alta vor fi ușoare astfel că la nivel regional temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, valori mai mari, de până la 29 de grade, în medie fiind estimate a se înregistra în zilele de 1 și 2 septembrie. Temperaturile minime se vor încadra între 14 și 16 grade, valori mai mici, în medie de 12…13 grade urmând a se înregistra în nopțile de 28 și 29 august.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în 26, 27, 30 și 31 august, și din nou după ziua de 3 septembrie

ANM: Vremea în Dobrogea până în 6 septembrie

La nivel regional pe parcursul celor 2 săptămâni de prgnoză variațiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 29 de grade, valori

mai mici urmând a se înregistra în zilele de 27 și 28 august. Minimele vor fi cuprinse între 17 și

19 grade, cu cele mai mari valori în intervalul 24-26 august, și cele mai mici, în nopțile de 28 și

29 august, când sunt estimate a se înregistra 15 grade, în medie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 27, 28, 30 și 31 august, apoi va crește după ziua de 4 septembrie.

ANM: Vremea în Muntenia până în 6 septembrie

La nivel regional pe parcursul celor 2 săptămâni de prognoză variațiile de la o zi la alta vor fi în general nesemnificative, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 30 de grade, cu valori mai mari, în jurul a 32 de grade, în medie, în zilele de 24 și 25 august, și din nou în zilele de 1 și 2 septembrie. Minimele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade, cele mai mici valori fiind estimate a se înregistra în nopțile de 28 și 29 august.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 25, 26, 27, 28 și 30 august, apoi după ziua de 4 septembrie.

ANM: Vremea în Oltenia până în 6 septembrie

În primele zile ale intervalului se vor înregistra maxime în jurul a 34 de grade, apoi până în ziua de 27 august se estimează că acestea vor coborî până spre 29 de grade. Ulterior zilei de 27 august și până la sfârșitul celor două săptămâni de prognoză variațiile de la o zi la alta vor fi în general nesemnificative, astfel că la nivel regional temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 31 de grade, cu cele mai mari valori mai mari în zilele de 29, 30 și 31 august, apoi în zilele de 1 și 2 septembrie.

Minimele vor fi cuprinse între 15 și 18 grade, cele mai mici valori fiind estimate a se înregistra în noaptea de 29 august, iar cele mai mari în nopțile de 25 și 26 august.

Probabilitatea pentru ploi slabe va fi în creștere după data de 25 august.

ANM: Vremea la munte până în 6 septembrie

În primele zile ale intervalului se vor înregistra maxime de 21…22 de grade, apoi, până la sfârșitul celor două săptămâni de prognoză cu variații în general neimportante de la o zi la alta temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în ziua de

26 august, când se estimează că se vor înregistra, în medie, 17 grade. Minimele vor fi cuprinse

între 10 și 12 grade, cu valori ușor mai mici, de până la 9 grade, în medie în nopțile de 4, 5 și 6

septembrie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 25, 26, 27, 28, 30 și 31 august, apoi va crește după ziua de 2 septembrie.