Buncărul sovietic care trebuia să supraviețuiască unui atac nuclear se deschide publicului după zeci de ani

Buncărul Jasyr se află în Munții Doupov, la marginea poligonului militar Hradiště, în nord-vestul Cehiei. Construcția a fost finalizată în 1974 și trebuia să preia funcțiile de comandă în cazul în care cartierul general principal al forțelor sovietice din Cehoslovacia ar fi fost scos din funcțiune în timpul unui conflict.

Construit pentru un posibil război nuclear

Complexul dispunea de propriile sisteme de alimentare cu energie, apă și ventilație și a fost realizat din elemente prefabricate din beton armat.

Potrivit informațiilor prezentate de TVP World, structura fusese proiectată astfel încât să poată rezista efectelor unei explozii nucleare de intensitate medie.

Buncărul avea și o legătură de comunicații criptată cu Moscova, ceea ce permitea transmiterea mesajelor în doar câteva minute. Pe întreaga perioadă în care a fost utilizat de armată, obiectivul a avut statut clasificat.

După retragerea trupelor sovietice din Cehoslovacia, în 1991, complexul a intrat în administrarea armatei cehe, dar ulterior a fost abandonat.

Un jurnal găsit într-un rezervor de apă a ajutat la restaurare

Asociația de Istorie Militară Jasyr a preluat situl în 2015 și a început lucrările de restaurare în 2020.

Voluntarii au găsit clădirea într-o stare dificilă, cu cantități mari de deșeuri și foarte puține documente care să arate cum fusese organizat inițial interiorul.

Un indiciu neașteptat a venit dintr-un jurnal descoperit într-un rezervor de apă al complexului. Membrii asociației au reușit ulterior să îl contacteze pe fostul ofițer care îl scrisese, dar și pe alți veterani. Aceștia au furnizat fotografii și informații despre dispunerea încăperilor și funcționarea buncărului.

O nouă destinație pentru pasionații de istorie militară

Situl restaurat oferă acum o imagine asupra modului în care blocul sovietic se pregătea pentru un posibil conflict cu Occidentul în perioada Războiului Rece.

Buncărul este deschis în prezent vizitatorilor în weekendurile din vacanța de vară. Asociația intenționează să organizeze acces pentru public cel puțin o dată pe lună și în afara sezonului principal.