Cele două alimente pe care nu ar trebui să le păstrezi niciodată în folie de aluminiu

Dr. Vanessa Coffman explică riscurile foliei de aluminiu. „Folia este, în general, sigură de utilizat, dar anumite alimente necesită atenție suplimentară la răcire și depozitare”, explică ea.

„Cel mai mare risc apare atunci când alimentele fierbinți sunt învelite în folie înainte să se răcească”.

Cartofii copți merită atenție specială. Lăsați în folie după gătit, pot crea condiții care sporesc riscul de îmbolnăvire. Nu ar trebui ținuți în folie la temperatura camerei perioade îndelungate.

„Cartofii conțin în mod natural spori care provoacă botulism”, spune Coffman.

„Mediul cu oxigen redus creat de folie le permite să se dezvolte dacă temperatura rămâne între 4°C și 60°C”.

Pentru a preveni acest risc, folia trebuie îndepărtată imediat după gătit, iar resturile refrigerate cât mai repede.

Alimentele acide, precum roșiile sau portocalele, reprezintă a doua categorie de risc. Pot reacționa cu folia și pot căpăta un gust metalic.

„Este considerată, în general, o problemă de calitate, nu de siguranță alimentară”, precizează Coffman.

Răcirea corectă a resturilor este esențială, indiferent de aliment. „Resturile trebuie puse la frigider în cel mult două ore de la gătit”, spune expertele. Intervalul dintre 4°C și 60°C favorizează înmulțirea rapidă a bacteriilor.

Reîncălzirea nu garantează întotdeauna siguranța alimentelor. Unele bacterii produc toxine care nu dispar prin reîncălzire, avertizează Coffman.

Ea recomandă evitarea introducerii simultane a mai multor vase mari și fierbinți în frigider. Acest obicei poate crește temperatura internă a aparatului.

Cea mai sigură metodă presupune împărțirea resturilor în recipiente mai puțin adânci. Porțiile mici se răcesc mai repede și ies din zona de pericol termic.