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Cu aceeași pensie, un stil de viață de lux: fenomenul pensionarilor nordici din sudul Europei

Tot mai mulți pensionari din Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda se mută în Spania și Portugalia, atrași de climă, costuri mai mici și facilități fiscale.
Cu aceeași pensie, un stil de viață de lux: fenomenul pensionarilor nordici din sudul Europei
Andreea Tobias
24 aug. 2026, 12:08, Life-Inedit
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Migrația pensionarilor din Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda către coastele sudice este una dintre cele mai stabile tendințe din Uniunea Europeană.

Mii de pensionari cu venituri mari își fac bagajele în fiecare an, notează Blic. Mulți se mută definitiv sau petrec doar câteva luni pe coastele spaniole și portugheze.

Motivul principal ține de o simplă aritmetică. Climatul mai plăcut, costul vieții mai redus și facilitățile fiscale îi atrag pe cei din nord.

Iernile nordice, cu temperaturi scăzute și puține ore de soare, afectează sănătatea populației vârstnice. Bolile reumatice și respiratorii sunt frecvente în rândul acestei categorii. Spania și Portugalia au peste 300 de zile însorite pe an. Temperaturile blânde de iarnă completează o calitate a vieții net superioară.

Pensionarii nordici fug spre sudul Europei: cu aceeași pensie trăiesc ca bogații. Iată unde se mută

Politicile fiscale au fost un factor cheie de atracție. În 2009, Portugalia a introdus statutul de „rezident neobișnuit”. Măsura oferea scutire totală de impozit pe pensii pentru primii 10 ani. Ulterior, regula a fost modificată la o rată forfetară de 10%.

Spania a atras, la rândul ei, cetățeni străini prin tratate bilaterale favorabile. Unele țări nordice au redefinit recent aceste acorduri, dar Peninsula Iberică și-a păstrat atractivitatea.

Pensiile din Suedia sau Norvegia sunt de câteva ori mai mari decât veniturile medii din sud. Această diferență le oferă pensionarilor o putere de cumpărare semnificativă. Costul unui coș de consum, al utilităților și al serviciilor medicale private este mult mai mic. Diferența le permite un stil de viață peste medie, cu locuințe mai luxoase.

Sosirea acestor pensionari a avut un impact major asupra pieței imobiliare. Costa del Sol, Alicante, Insulele Baleare și regiunea Algarve sunt cele mai afectate zone. Cererea a dus la construcția de complexe rezidențiale moderne, adaptate persoanelor în vârstă. Totodată, prețurile locuințelor și chiriile au crescut, afectând populația locală.

Impactul economic general rămâne, totuși, pozitiv pentru Spania și Portugalia. Cheltuielile constante ale pensionarilor susțin comerțul local, ospitalitatea și sănătatea.

Fenomenul face parte din „economia argintie” europeană, legată de îmbătrânirea populației. Specialiștii se așteaptă ca migrația să continue în deceniile următoare.

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