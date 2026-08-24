Fosta colegă a lui Elvis Presley, Shelley Fabares, a murit. Mesajele primite de actriță

Fosta colegă de platou a lui Elvis Presley, Shelley Fabares, a murit sâmbătă, 22 august, la vârsta de 82 de ani. Ea a ajuns celebră pentru rolurile jucate în producții cinematografice de peste ocean ca „Donna Reed Show” sau „Coach”.

Artista era căsătorită cu celebrul actor Mike Farrell, iar anul acesta, cei doi împlineau 40 de ani împreună.

Cum a murit actrița

Familia ei a transmis că a murit din cauza unei afecțiuni care a răpus-o repede.

„Ea avea o abilitate remarcabilă de a-i face pe oameni să se simtă bineveniți, apreciați și îngrijiți. O vom ține minte pe Shelley pentru bunătatea, loialitatea, spiritul ei de glumă, curajul și sufletul ei frumos. Ne va lipsi enorm- nu doar ca o artistă cunoscută, ci ca persoana iubitoare și extraordinară care era în viața de zi cu zi”, au mai precizat apropiații artistei, pentru publicația Mirror.

Actrița a jucat alături de Elvis Presley în trei filme, printre care se numără și „Happy”, „Spinout” și „Clambake”.