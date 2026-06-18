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A fost vocea lui Lilo și a jucat în „The Ring”. Actrița Daveigh Chase a murit la doar 35 de ani

Daveigh Chase, fosta vedetă-copil care a devenit cunoscută în întreaga lume datorită rolurilor din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la vârsta de 35 de ani. Potrivit apropiaților, actrița suferea de meningită și de infecții grave care au dus la complicații fatale, transmite The Guardian.
A fost vocea lui Lilo și a jucat în „The Ring”. Actrița Daveigh Chase a murit la doar 35 de ani
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
18 iun. 2026, 06:50, Cultură-Media
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Daveigh Chase s-a remarcat încă din copilărie în industria cinematografică americană. Publicul o cunoaște în special pentru vocea personajului Lilo din animația Disney „Lilo & Stitch”, unul dintre cele mai populare filme ale începutului anilor 2000. Tot ea a interpretat-o pe Samara Morgan, personajul înfricoșător din filmul horror „The Ring”, producție care a devenit un fenomen global și a marcat o întreagă generație de spectatori, mai arată The Guardian. Moartea actriței a fost anunțată de partenerul său, Roy Hernandez.

Probleme grave de sănătate

Potrivit acestuia, Daveigh Chase a murit marți după ce a fost diagnosticată cu meningită și mai multe infecții severe ale sângelui. Aceste afecțiuni au provocat sepsis, o reacție extremă a organismului la infecție, care poate duce la insuficiență de organ și deces. Hernandez a declarat că actrița fusese internată într-un spital din Los Angeles la începutul acestei luni și că starea ei de sănătate se deteriorase rapid. Într-o campanie GoFundMe creată înainte de deces, acesta descria situația drept critică și spunea că medicii nu îi ofereau perspective optimiste.

O carieră începută foarte devreme

Născută la 24 iulie 1990 în Las Vegas, Daveigh Chase a avut o carieră intensă în anii copilăriei și adolescenței. Pe lângă „Lilo & Stitch” și „The Ring”, ea a asigurat vocea personajului Chihiro în versiunea în limba engleză a filmului de animație japonez „Spirited Away”, premiat cu Oscar. De asemenea, a apărut în producții precum „Donnie Darko” și serialul „Sabrina the Teenage Witch”, devenind una dintre cele mai recognoscibile actrițe tinere ale începutului de secol.

Lilo & Stitch. Sursa foto: X

Mesajul emoționant al partenerului său

În mesajul publicat înaintea morții actriței, Roy Hernandez a vorbit despre dificultățile personale prin care aceasta a trecut de-a lungul vieții. El a susținut că Daveigh Chase s-a confruntat cu probleme familiale, perioade dificile și episoade de marginalizare, dar că a încercat permanent să își reconstruiască viața. Anunțul decesului a provocat reacții emoționante în rândul fanilor, mulți dintre ei amintindu-și de personajele care au făcut-o celebră și care au rămas parte din cultura pop a anilor 2000.

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