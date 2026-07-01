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Concluzia legiștilor: actrița Daveigh Chase a murit din cauza SIDA

Fostul copil-vedetă Daveigh Chase a murit pe 16 iunie din cauza SIDA, a anunțat biroul medicului legist al comitatului Los Angeles.
Concluzia legiștilor: actrița Daveigh Chase a murit din cauza SIDA
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
01 iul. 2026, 07:48, Cultură-Media
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Cauza morții lui Chase, în vârstă de 35 de ani, a fost sindromul imunodeficienței dobândite, conform înregistrărilor medicale legale online din această săptămână. „Abuzul cronic de polisubstanțe” a fost trecut la „alte afecțiuni semnificative”, potrivit AP.

Daveigh Chase era cunoscută pentru vocea rolului principal al lui Lilo în filmul Disney „Lilo & Stitch” și pentru interpretarea sa în filmul de groază din 2002 „The Ring”.

După moartea sa într-un spital din Los Angeles, tatăl ei, John David Schwallier, a confirmat pentru The New York Times că a murit din cauza complicațiilor unei meningite bacteriene și a unei infecții a sângelui.

Chase a dat audiții pentru rolul lui Lilo la vârsta de 8 ani. Pentru rolul ei de Samara, personaj cu părul lung, din „The Ring”, a câștigat un premiu MTV Movie Award pentru cea mai bună antagonistă.

Chase a dat voce și unui alt personaj principal în filmul de animație din 2001 „Spirited Away”. A avut roluri în filmul din 2001 „Donnie Darko” și în serialul din 2003 „Oliver Beene”, conform paginii sale de profil de pe baza de date de filme IMDb.com .

S-a născut în Las Vegas și a crescut în orășelul Albany, Oregon. A început să cânte și să danseze la vârsta de 3 ani, potrivit IMDb.

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