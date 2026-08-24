Agent de poliție penitenciară, reținut pentru trafic de droguri. A fost prins în timp ce transporta 200 de grame de canabis

Un agent de poliție penitenciară a fost reținut de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc.

Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, a fost prins în localitatea Cataloi în timp ce transporta cantități mari de substanțe interzise, cu scopul de a le vinde. Acesta s-ar fi ocupat cu traficul de droguri încă din octombrie 2023.

La momentul la care autoritățile l-au identificat, acesta avea la el 200 de grame de canabis. Din investigațiile procurorilor mai rezultă că acesta comercializa drogurile cu 40 de lei per gram.

„Ulterior, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, din locuința inculpatului fiind ridicate aproximativ 190 grame drog de risc (canabis), alte doze de substanță, aflate in curs de expertizare, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă”, au transmis polițiștii.

Pe numele agentului de poliție a fost deschis un dosar penal pentru trafic de droguri de mare risc, iar inculpatul este acum în arest preventiv, timp de 30 de zile.