Parcul Izvor ar putea deveni Parcul „Nadia Comăneci”. Propunerea COSR a fost trimisă Consiliului General

Primarul General al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat că a transmis propunerea grupurilor politice ale consilierilor generali pentru a fi supusă atenției Consiliului.

Edilul a mai precizat că inițiativa aparține în întregime Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

„Comitetul Olimpic Român, printr-o scrisoare adresată Primăriei Municipiului București, a propus schimbarea denumirii parcului Izvor în parcul “Nadia Comăneci”, cu ocazia împlinirii a 50 de la momentul în care legenda gimnasticii artistice mondiale a obținut prima notă de 10.00 din întrecerile olimpice de gimnastică artistică! Este o propunerea venită din partea COSR și am promis că o voi supune atenției Consiliului General, deci am trimis-o grupurilor politice ale consilierilor generali”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ciucu.

Inițiativa COSR marchează împlinirea unei jumătăți de secol de la Jocurile Olimpice din 1976 de la Montreal, momentul în care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial prin obținerea primei note perfecte de 10.00 la paralele inegale.

„Nadia Comăneci a inspirat generații de sportivi și face parte din panteonul sportului românesc”, mai spune primarul.