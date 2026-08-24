Prima pagină » Știrile zilei » Parcul Izvor ar putea deveni Parcul „Nadia Comăneci”. Propunerea COSR a fost trimisă Consiliului General

Parcul Izvor ar putea deveni Parcul „Nadia Comăneci”. Propunerea COSR a fost trimisă Consiliului General

Parcul Izvor din București ar putea primi numele legendarei gimnaste Nadia Comăneci, în urma unei inițiative înaintate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR). Propunerea a fost făcută cu prilejul împlinirii a 50 de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.
Parcul Izvor ar putea deveni Parcul „Nadia Comăneci”. Propunerea COSR a fost trimisă Consiliului General
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 aug. 2026, 15:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul General al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat că a transmis propunerea grupurilor politice ale consilierilor generali pentru a fi supusă atenției Consiliului. 

Edilul a mai precizat că inițiativa aparține în întregime Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 

Comitetul Olimpic Român, printr-o scrisoare adresată Primăriei Municipiului București, a propus schimbarea denumirii parcului Izvor în parcul “Nadia Comăneci”, cu ocazia împlinirii a 50 de la momentul în care legenda gimnasticii artistice mondiale a obținut prima notă de 10.00 din întrecerile olimpice de gimnastică artistică! Este o propunerea venită din partea COSR și am promis că o voi supune atenției Consiliului General, deci am trimis-o grupurilor politice ale consilierilor generali”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ciucu

Inițiativa COSR marchează împlinirea unei jumătăți de secol de la Jocurile Olimpice din 1976 de la Montreal, momentul în care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial prin obținerea primei note perfecte de 10.00 la paralele inegale. 

„Nadia Comăneci a inspirat generații de sportivi și face parte din panteonul sportului românesc”, mai spune primarul. 

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Rusia se confruntă cu un eșec de proporții după ce avionul care trebuia să salveze flota lui Putin a ratat testele de zbor
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia