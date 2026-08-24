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Imagini incredibile. Un bebeluș a intrat pe un teren de fotbal și a întrerupt un meci din campionatul american

Un bebeluș a intrat pe un teren de fotbal și a întrerupt un meci. Incidentul s-a produs în campionatul american de fotbal.
Imagini incredibile. Un bebeluș a intrat pe un teren de fotbal și a întrerupt un meci din campionatul american
sursa foto: captură video, X
Petru Mazilu
24 aug. 2026, 15:29, Știri externe
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Imaginile au devenit virale. Conform informațiilor din mediul online, incidentul s-a produs aproape de finalul partidei Minnesota United-San Jose Earthquakes, scor 5-1, din campionatul de fotbal nord-american.

Un bebeluș a intrat pe teren chiar în timpul meciului de fotbal. Toată lumea a fost surprinsă, inclusiv organizatorii evenimentului sportiv.

Comentatoarea de la postul de televiziune a exclamat: „O, este un bebeluș pe teren!”.

Bebelușul a întrerupt partida

Partida a fost întreruptă câteva minute la solicitarea arbitrului. Un angajat al stadionului a luat copilul în brațe și l-a dus până la tribună unde se afla mama lui.

Spectatorii surprinși și ei de incident au aplaudat reunirea mamei și bebelușului. În tot timpul incidentului, copilul a zâmbit semn că nu a fost speriat de mulțimea de oameni care se uita la el.

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