Imagini incredibile. Un bebeluș a intrat pe un teren de fotbal și a întrerupt un meci din campionatul american

Imaginile au devenit virale. Conform informațiilor din mediul online, incidentul s-a produs aproape de finalul partidei Minnesota United-San Jose Earthquakes, scor 5-1, din campionatul de fotbal nord-american.
Un bebeluș a intrat pe teren chiar în timpul meciului de fotbal. Toată lumea a fost surprinsă, inclusiv organizatorii evenimentului sportiv.
Comentatoarea de la postul de televiziune a exclamat: „O, este un bebeluș pe teren!”.
Partida a fost întreruptă câteva minute la solicitarea arbitrului. Un angajat al stadionului a luat copilul în brațe și l-a dus până la tribună unde se afla mama lui.
Spectatorii surprinși și ei de incident au aplaudat reunirea mamei și bebelușului. În tot timpul incidentului, copilul a zâmbit semn că nu a fost speriat de mulțimea de oameni care se uita la el.
▫️Amerika’da, 1,5 yaşında ki bir çocuk sahaya girdi. pic.twitter.com/ywqYcfbbMW
— KBFootball (@kbftbbl) August 24, 2026