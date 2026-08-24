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Iranul mută amenințările la nivel personal: un material TV urmărește presupusele deplasări ale fiului lui Donald Trump

Televiziunea de stat iraniană a difuzat un material care pretinde că urmărește deplasările lui Barron Trump, fiul cel mic al președintelui american Donald Trump. În înregistrare este invocată și existența unei recompense de 10 milioane de dolari, informație care nu a putut fi verificată independent.
Iranul mută amenințările la nivel personal: un material TV urmărește presupusele deplasări ale fiului lui Donald Trump
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 aug. 2026, 14:48, Știri externe
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Materialul, difuzat de un post de televiziune de stat și asociat unor surse apropiate Gardienilor Revoluției, prezintă informații despre presupusa universitate frecventată de Barron Trump, vehiculele de escortă și poziționarea agenților Secret Service.

Autorii susțin că mișcările tânărului în vârstă de 20 de ani ar fi „monitorizate complet”, însă Euronews precizează că afirmațiile nu au putut fi confirmate din surse independente.

Afirmații despre breșe în dispozitivul Secret Service

În material este lansată și afirmația că o femeie ar fi reușit să treacă de măsurile de securitate și să participe la o întâlnire privată cu Barron Trump, oferind ulterior informații autorilor înregistrării.

Sunt prezentate, de asemenea, susțineri potrivit cărora acesta ar comunica în privat prin mesaje vocale și text pe Xbox, în afara razei de supraveghere a echipei sale de securitate. Nici aceste informații nu au fost verificate independent.

Materialul apare după alte episoade similare. În iulie, agenția Tasnim, apropiată Gardienilor Revoluției, a publicat un video despre presupusele vulnerabilități ale securității Melaniei Trump, iar anterior presa americană relatase despre un presupus complot care ar fi vizat-o pe Ivanka Trump.

Amenințările la adresa lui Donald Trump, reluate în presa iraniană

Presa de stat iraniană a difuzat în ultimele luni și mesaje directe împotriva președintelui american.

În iulie, în Piața Revoluției Islamice din Teheran a fost afișat un panou în care Donald Trump era prezentat mort într-un sicriu, însoțit de mesajul „Îl vom ucide pe Trump”.

Un alt material ar fi prezentat traseele coloanelor oficiale ale președintelui între aeroporturi și reședințele sale din Florida și New York. Secret Service a confirmat atunci că analizează imaginile.

Răzbunarea pentru Soleimani și Khamenei, invocată în discursul public

Una dintre sursele tensiunilor rămâne uciderea, în 2020, a generalului Qassem Soleimani într-un atac american cu dronă ordonat în primul mandat al lui Donald Trump.

Mai recent, în presa iraniană a fost invocată și moartea ayatollahului Ali Khamenei în atacurile americano-israeliene din 28 februarie, prezentată de unele voci drept motiv pentru aplicarea conceptului islamic de „qisas”, adică răzbunare sau justiție retributivă.

Donald Trump a avertizat anterior că orice tentativă de asasinare împotriva sa ar provoca un răspuns american extrem de dur.

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