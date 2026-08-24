UE mobilizează forțe pentru incendiile din Serbia. România, printre țările care trimit ajutor

Elicoptere și echipe terestre românești au fost mobilizate după activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.

Serbia a solicitat ajutor european vineri, 21 august, pe fondul agravării incendiilor care continuă de mai bine de două săptămâni.

În doar câteva ore de la activarea mecanismului de protecție civilă, Uniunea Europeană a mobilizat patru elicoptere din rezerva strategică rescEU, bazate în Cehia, România și Slovacia.

România trimite și echipe terestre de stingere

Pe lângă sprijinul aerian, au fost mobilizate și echipe terestre din Germania și România, care acționează alături de forțele sârbe. Echipamentele și personalul rămân desfășurate în teren și participă la operațiunile de stingere a incendiilor.

Pentru coordonarea intervenției, un ofițer de legătură a fost trimis în Serbia. Acesta facilitează cooperarea dintre autoritățile sârbe, Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE și echipele trimise din statele membre.

Copernicus urmărește incendiile din satelit

Serviciul european Copernicus pentru gestionarea situațiilor de urgență fusese activat încă din 8 august.

Sistemul furnizează imagini din satelit și analize ale zonelor afectate, informații folosite pentru evaluarea situației și planificarea operațiunilor de intervenție.

Incendiile sunt alimentate de vânturi puternice, condiții meteo dificile și accesul complicat pentru echipele de la sol. Persistența focarelor a pus în pericol una dintre cele mai importante zone naturale ale Serbiei.

Comisia Europeană: „În vremuri de restriște, Europa rămâne puternică”

Comisara europeană pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a subliniat rolul cooperării dintre statele europene.

Ea a arătat că echipe din Cehia, Germania, România și Slovacia s-au alăturat forțelor locale pentru combaterea incendiilor și a transmis că „în vremuri de restriște, Europa rămâne puternică”.

Participarea României este relevantă și prin proximitatea regională, incendiile de vegetație din Balcani reprezentând un risc tot mai frecvent în perioadele de caniculă și secetă.