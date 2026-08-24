Stejarul care a „văzut” Revoluția americană riscă să moară. Cum încearcă specialiștii să-l salveze

Oare unul dintre soldații britanici instalați în tabără la această răscruce din Carolina de Sud, spre finalul Războiului de Independență american, s-a așezat la umbra stejarului pentru a se recupera după seria de atacuri din cadrul „războiului pozițiilor” purtat de generalul-maior american Nathanael Greene? Oare el sau camarazii săi s-au adăpostit în spatele trunchiului, pe atunci subțire, și au tras asupra armatei continentale care înainta?

Poate că un soldat și-a dat ultima suflare sub coroana copacului, udându-i rădăcinile cu sângele său, potrivit AP.

„Sunt o persoană spirituală”, spune Marcoux, reprezentant al South Carolina Battlefield Preservation Trust, în timp ce muncitorii se cațără printre crengile de deasupra.

„Să spui că un loc care a trecut prin multă violență, emoții intense și asemenea lucruri nu păstrează un anumit tip de energie este probabil puțin plauzibil. Cred că acea energie există acolo unde s-a întâmplat ceva de genul acesta”.

Acesta este un „arbore martor”. Iar acum duce propria luptă pentru supraviețuire.

După mai multe încercări de-a lungul deceniilor de a-i împiedica moartea, copacul este acum sufocat de lanțurile și cablurile menite să-l susțină. Conservatorii încearcă să salveze această mărturie vie și unică a unui capitol adesea eclipsat din istoria Statelor Unite.

Ce a văzut stejarul în timpul Revoluției americane

Arboriștii estimează că stejarul avea aproximativ 50 de ani pe 8 septembrie 1781, când forțele britanice și cele coloniale s-au confruntat în Bătălia de la Eutaw Springs, considerată de istorici ultima confruntare în câmp deschis a Revoluției Americane.

Aproximativ 2.500 de americani au atacat circa 2.000 de soldați britanici și loialiști instalați în jurul unei case fortificate din cărămidă. Greene, al cărui cal a fost împușcat în timpul bătăliei, a descris Eutaw Springs drept „de departe, cea mai aprigă luptă pe care am văzut-o vreodată și cea mai sângeroasă raportat la numărul celor implicați”.

În total, 1.461 de oameni au fost uciși, răniți, capturați sau dați dispăruți. Ambele tabere aveau să revendice victoria.

„Probabil că și copacul a fost lovit de câteva gloanțe”, spune arboristul Aron Landsaw.

Combatanții au plecat mai departe. Stejarul a mai avut de înfruntat câteva lupte.

Cablurile care trebuiau să salveze copacul îl sufocă acum

Acoperit de mușchi spaniol care atârnă de ramuri și de ferigi verzi, stejarul se ridică până la 13,7 metri, iar coroana sa se întinde pe aproximativ 40 de metri. Trunchiul are un diametru de 1,83 metri măsurat la înălțimea pieptului.

Cele două izvoare care au dat numele bătăliei nu mai există. Ele au fost inundate în anii 1940, în urma unui proiect care a modificat bazinul râului Santee pentru producerea de energie hidroelectrică și controlul inundațiilor. Dezvoltarea din anii 1960 a înghițit o mare parte din ceea ce fusese cruțat de proiectul lacului.

Copacul a supraviețuit tuturor acestor transformări.

Apoi, în urmă cu aproximativ 50 de ani, fulgerul a lovit bifurcația stejarului, despicând aproape în două copacul. Muncitorii au prins ramurile masive cu cabluri și lanțuri din oțel.

Însă mecanismele care au salvat stejarul încep acum să-l omoare.

Pe măsură ce copacul a crescut, benzile metalice au început să intre în trunchi și în ramuri, dispărând în unele locuri sub un strat de scoarță asemănător unei cicatrici.

„Lanțurile și cablurile îl sufocă, de fapt”, spune Landsaw. „Nu mai poate transporta nutrienții din sol în sus”.

Conservatorii speră să inverseze acest proces.

Un instrument cu aer supersonic și un amestec de alge îi oferă o șansă

Recent, echipele au folosit un instrument cu aer supersonic pentru a afâna solul compactat din jurul rădăcinilor copacului, apoi au injectat un amestec pe bază de alge pentru a adăuga nutrienți în sol.

Angajații au bătut mici paratrăsnete cu vârf bont în ramurile principale, conectându-le prin cabluri strălucitoare din cupru la o tijă mai lungă din același metal, înfiptă adânc în pământ la aproximativ trei metri de trunchi.

„Dacă fulgerul îl lovește, energia va coborî prin cablurile de cupru și se va disipa în pământ”, explică Landsaw, care oferă consultanță companiei SavATree.

În etapa următoare, muncitorii vor instala cabluri noi, fixate cu șuruburi în cele cinci ramuri principale, pentru a stabiliza copacul înainte de îndepărtarea vechilor sisteme de susținere.

Arboristul spune că acesta este cel mai important proiect la care a lucrat vreodată.

Deși nu poate garanta că arborele va mai trăi încă trei secole, Landsaw este convins că acesta va rămâne în picioare pentru a inspira noile generații de americani.