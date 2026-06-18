Dispare un monument viu al Angliei / Stejarul care l-a ascuns pe Robin Hood a murit după 1.200 de ani

Stejarul Major (Major Oak), arborele secular din pădurea Sherwood despre care legenda spune că i-a oferit adăpost lui Robin Hood, a murit după aproximativ 1.200 de ani de existență.

Anunțul a fost făcut joi de Societatea Regală pentru Protecția Păsărilor (RSPB), administratorul unei părți importante a pădurii.

Potrivit specialiștilor, arborele nu a mai înfrunzit în această primăvară, semn că și-a încheiat ciclul de viață.

S-a mai speculat și în trecut că a murit, dar acum e adevărat

Deși, de-a lungul anilor, au existat numeroase zvonuri privind moartea sa, de fiecare dată experții au confirmat că stejarul era încă viu. De această dată însă, verdictul este definitiv.

„Faptul că arborele nu a mai produs frunze anul acesta este sfâșietor pentru toată lumea”, a declarat Hollie Drake, reprezentantă a RSPB.

Experții spun că nu poate fi identificată o singură cauză a dispariției stejarului, însă declinul său a fost accelerat de mai mulți factori.

Milioanele de vizitatori care au venit să admire copacul în ultimele două secole au compactat solul din jurul rădăcinilor, împiedicând pătrunderea apei de ploaie.

Rădăcinile lui erau strangulate

În același timp, sistemul radicular a fost afectat de intervențiile necesare pentru susținerea ramurilor uriașe cu cabluri și stâlpi, iar schimbările climatice, prin valurile de căldură și perioadele de secetă, au contribuit la degradarea sa.

Arboricultorii au constatat că rădăcinile stejarului erau practic strangulate și lipsite de resursele necesare pentru a-l menține în viață.

Stejarul Major este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale pădurii Sherwood.

A devenit obiectiv turistic

Tradiția spune că în scorburile și sub coroana sa întinsă se ascundea Robin Hood, legendarul haiduc din folclorul englez care fura de la bogați pentru a-i ajuta pe săraci și se refugia în pădure pentru a scăpa de șeriful din Nottingham.

Arborele și-a primit numele în 1790, după ce a fost descris într-o carte dedicată stejarilor de maiorul Hayman Rooke.

Publicarea volumului a atras primii vizitatori veniți special pentru a vedea copacul, transformându-l într-una dintre cele mai cunoscute atracții naturale din Anglia.

Ed Pyne, reprezentant al Woodland Trust, a comparat stejarii seculari cu „rinocerii albi ai Marii Britanii”, subliniind că, deși sunt protejați prin lege, dispariția lor trece adesea neobservată. „Salvarea acestor arbori este vitală pentru sănătatea ecosistemelor, însă majoritatea dispar în liniște, fără atenția și grija de care s-a bucurat Stejarul Major”, a afirmat acesta.

A fost protejat din 1970

Pe lângă legătura sa cu legenda lui Robin Hood, pădurea Sherwood are o importanță istorică deosebită.

Lemnul stejarilor din zonă a fost folosit la construirea navelor Marinei Regale britanice conduse de viceamiralul Horatio Nelson, precum și la realizarea grinzilor acoperișului Catedralei Sf. Paul din Londra.

Stejarul Major a fost salvat de la tăiere și este protejat de un gard încă din anii 1970.

Chiar dacă a murit, el va rămâne în pădure ca monument natural și va continua să ofere habitat pentru numeroase specii de plante și animale, au transmis reprezentanții RSPB.