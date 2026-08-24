Prima pagină » Life-Entertaiment » Eurovision pierde un nou participant important: Țările de Jos acuză politizarea concursului

Eurovision pierde un nou participant important: Țările de Jos acuză politizarea concursului

Țările de Jos nu vor participa la Eurovision Song Contest 2027, care urmează să fie organizat în Bulgaria. Televiziunea publică olandeză Avrotros își motivează decizia prin ceea ce consideră a fi pierderea caracterului neutru al competiției, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Gaza.
Eurovision pierde un nou participant important: Țările de Jos acuză politizarea concursului
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 aug. 2026, 12:28, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Directorul general al Avrotros, Taco Zimmerman, a declarat că disputele internaționale influențează tot mai mult competiția muzicală și afectează imaginea sa de eveniment apolitic, transmite Deutsche Welle.

Potrivit acestuia, conflictele geopolitice „subminează caracterul neutru” al Eurovision, iar concursul a ajuns să funcționeze tot mai mult ca „o platformă pentru divizare”.

Televiziunea olandeză a transmis că modificările de regulament anunțate recent de organizatori nu sunt suficiente pentru a-i reda încrederea că Eurovision și-a recăpătat independența și neutralitatea.

Țările de Jos boicotaseră și ediția din 2026

Decizia nu reprezintă o ruptură complet neașteptată. Țările de Jos au boicotat și ediția Eurovision din 2026, alături de alte state, în semn de protest față de participarea Israelului la concurs.

Discuțiile din jurul competiției s-au intensificat în contextul războiului din Gaza, iar participarea Israelului a devenit una dintre cele mai controversate teme asociate Eurovision în ultimii ani.

La începutul acestei luni, organizatorii Eurovision au anunțat noi reguli potrivit cărora un stat implicat într-un conflict armat nu va mai putea găzdui competiția.

Avrotros consideră însă că măsura nu rezolvă problema de fond.

„Schimbările anunțate recent nu oferă suficientă încredere că natura independentă și neutră a Eurovision Song Contest a fost restabilită”, a transmis postul public olandez.

Eurovision 2027 va avea loc în Bulgaria

Ediția din 2027 a concursului este programată în Bulgaria, însă retragerea Țărilor de Jos ar putea reaprinde discuțiile despre modul în care evenimentele politice și conflictele internaționale influențează una dintre cele mai urmărite competiții muzicale europene.

Eurovision a fost conceput ca un proiect cultural menit să apropie țările europene prin muzică, însă în ultimii ani a fost tot mai des afectat de dispute legate de războaie, sancțiuni, boicoturi și poziționări politice.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia