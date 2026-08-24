Eurovision pierde un nou participant important: Țările de Jos acuză politizarea concursului

Directorul general al Avrotros, Taco Zimmerman, a declarat că disputele internaționale influențează tot mai mult competiția muzicală și afectează imaginea sa de eveniment apolitic, transmite Deutsche Welle.

Potrivit acestuia, conflictele geopolitice „subminează caracterul neutru” al Eurovision, iar concursul a ajuns să funcționeze tot mai mult ca „o platformă pentru divizare”.

Televiziunea olandeză a transmis că modificările de regulament anunțate recent de organizatori nu sunt suficiente pentru a-i reda încrederea că Eurovision și-a recăpătat independența și neutralitatea.

Țările de Jos boicotaseră și ediția din 2026

Decizia nu reprezintă o ruptură complet neașteptată. Țările de Jos au boicotat și ediția Eurovision din 2026, alături de alte state, în semn de protest față de participarea Israelului la concurs.

Discuțiile din jurul competiției s-au intensificat în contextul războiului din Gaza, iar participarea Israelului a devenit una dintre cele mai controversate teme asociate Eurovision în ultimii ani.

La începutul acestei luni, organizatorii Eurovision au anunțat noi reguli potrivit cărora un stat implicat într-un conflict armat nu va mai putea găzdui competiția.

Avrotros consideră însă că măsura nu rezolvă problema de fond.

„Schimbările anunțate recent nu oferă suficientă încredere că natura independentă și neutră a Eurovision Song Contest a fost restabilită”, a transmis postul public olandez.

Eurovision 2027 va avea loc în Bulgaria

Ediția din 2027 a concursului este programată în Bulgaria, însă retragerea Țărilor de Jos ar putea reaprinde discuțiile despre modul în care evenimentele politice și conflictele internaționale influențează una dintre cele mai urmărite competiții muzicale europene.

Eurovision a fost conceput ca un proiect cultural menit să apropie țările europene prin muzică, însă în ultimii ani a fost tot mai des afectat de dispute legate de războaie, sancțiuni, boicoturi și poziționări politice.