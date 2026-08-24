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Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „A mai pierdut niște bani europeni, 10 milioane de euro pentru cartea de identitate”

Fostul ministru al Economiei, Ștefan Radu Oprea, susține că Oana Gheorghiu „a mai pierdut niște bani europeni, deși ne va spune că am câștigat”. Potrivit acestuia, este vorba de o sumă de 10 milioane de euro pentru cartea de identitate.
Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „A mai pierdut niște bani europeni, 10 milioane de euro pentru cartea de identitate”
Sursă foto: Alexandra Pandrea / GMN / Mediafax Foto
Ioana Târziu
24 aug. 2026, 12:54, Politic
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Într-o postare încărcată pe contul său de Facebook, Ștefan Radu Oprea a scris că Oana Gheorghiu „a mai pierdut niște bani europeni”.

Este vorba despre „Jalonul 173 din cadrul Investiției 8 – «Cartea de identitate electronică și semnătura digitală»”.

Cărțile vor trebui să fie tipărite cu bani din bugetul de stat

Acesta „prevedea ca să fie tipărite 5 milioane de carți de identitate. Jalonul a fost revizuit de 2 ori de la 5 milioane cărți de identitate, la 3,5 milioane și apoi la 2,1 milioane. A doua reducere a venit și cu reducerea finanțării de la 49 milioane euro la 29,4 milioane euro, dar problema este că vor trebui tipărite cărțile de identitate, dar acest lucru va fi făcut cu bani din bugetul de stat. Deci am pierdut 10 milioane de euro”, potrivit lui Radu Oprea.

Pierderea acestor bani ar fi din cauza unui „concurs al Oanei Gheorghiu care l-a numit la conducerea Autorității pentru Digitalizarea României pe Aurel Cătălin Giulescu, consilier onorific la cabinetul vicepremierului și fost director general la Direcția pentru Evidența Persoanelor din MAI”, a adăugat fostul ministru.

Ștefan Radu Oprea afirmă că nu au fost emise nici măcar jumătate din cărțile electronice de identitate.

„În noiembrie 2024, pe când era la MAI, domnul Aurel Cătălin Giulescu declara că România trebuie să ajungă la 5 milioane de cărți electronice de identitate până în iulie 2026. Când a ajuns șef la ADR a reușit doar emiterea a 2,36 milioane de cărți de identitate. Nici jumătate”, susține el.

Au fost pierduți și 200 milioane de euro din jalonul AMEPIP

„În concluzie, la cei 200 milioane de euro pierduți de Oana Gheorghiu din jalonul AMEPIP mai adaugăm 10 milioane de euro pentru cartea de identitate”, a conchis Radu Oprea.

Luna trecută, fostul ministru al Economiei a mai acuzat-o pe Gheorghiu de reforma companiilor de stat, spunând că România a pierdut 200 de milioane de euro.

Fostul ministru acuza că, în urma înființării comitetului interministerial coordonat de Oana Gheorghiu, România ar fi pierdut 200 de milioane de euro din cererea de plată nr. 3 din PNRR, invocând concluzii ale Comisiei Europene pe care spune că le-a prezentat anterior.

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