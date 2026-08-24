Electrica a semnat contractul pentru noua centrală de cogenerare de la Craiova. Energia termică produsă aici va alimenta peste 53.000 de locuințe, companii și instituții publice

Conducerea Electrica a transmis acționarilor și investitorilor, printr-o informare transmisă la Bursa de Valori București, că a semnat luni contractul pentru dezvoltarea la Craiova a unei noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență, pe motoare termice alimentate cu gaze naturale, care va furniza energie termică pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) al municipiului și energie electrică în Sistemul Energetic Național.

Potrivit informării semnate de directorul general Alexandru Chiriță, centrala este concepută, încă din faza de proiectare, ca o unitate flexibilă, pregătită pentru hidrogen (hydrogenready) și echipată cu capacitate de pornire autonomă (black-start).

Energia termică produsă va alimenta sistemul centralizat al Craiovei, care deservește în prezent aproximativ 53.000 de locuințe și instituții publice, înlocuind o sursă bazată în prezent pe cărbune.

„Pentru locuitorii orașului, proiectul înseamnă trecerea de la o infrastructură ajunsă la finalul duratei de viață la o capacitate nouă, dimensionată pentru cererea reală de căldură și construită conform standardelor europene în vigoare. Prin înlocuirea lignitului ca sursă de bază, proiectul elimină arderea cărbunelui la Craiova și reduce semnificativ emisiile și poluarea locală asociate acestuia, cu efect direct asupra calității aerului din oraș”, a transmis Alexandru Chiriță.

Acționarii companiei – dintre care statul, prin Ministerul Energiei, are cel mai pare pachet, de 49,78% – au aprobat, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din 20 august, proiectul de investiții „Construire capacități de producere de energie electrică și termică, echipamente/capacităti auxiliare și conexe, rețea electrica internă, stație electrică de transformare, împrejmuire teren, asigurarea energiei termice pentru SACET Craiova („Obiectivul 1” – CET SACET) și asigurarea energiei termice pentru încalzire și procese tehnologice consumatorul industrial FORD OTOSAN ROMANIA („Obiectivul 2” – CET Ford Otosan) – în Municipiul Craiova, Judetul Dolj” („Proiectul Craiova”), cu o valoare totală a investiției de până la 235 milioane de euro, la care se adaugă TVA, pentru ambele obiective de investiție și aprobarea demarării implementării investiției.

Pe 16 iunie, Electrica anunța că a fost desemnată câștigătoare în cadrul procedurii de licitație publică organizată de Municipiul Craiova, având ca obiect: „Delegarea prin concesiune a activității de producere energie termică și electrică, bazate pe cogenerare și/sau surse regenerabile de energie din Municipiul Craiova”.

Concesiunea vizează un contract de 12 ani și presupune realizarea unui sistem nou de producere a energiei termice pentru rețeaua centralizată (SACET) a municipiului Craiova, cu o soluție bazată pe cogenerare de înaltă eficiență și/sau surse regenerabile de energie. Proiectul răspunde atât necesarului de energie termică al orașului, cât și cerințelor de eficiență energetică impuse de legislația europeană în vigoare (Directiva 2023/1791), potrivit informării companiei la BVB.

Care este capacitatea noii centrale

Proiectul prevede o putere electrică instalată de circa 82 MW și o capacitate termică de aproximativ 179 Gcal/h (circa 208 MWt), obținută prin cogenerare de înaltă eficiență, completată de instalații de producere a energiei termice de vârf/rezervă.

Mai mult, centrala va fi dotată cu o capacitate de stocare a energiei termice, care permite decuplarea producției de căldură de cea de energie electrică: motoarele pot funcționa pentru a valorifica energia electrică în orele de vârf de preț, iar căldura produsă simultan este stocată și livrată ulterior în sistem, în funcție de cererea reală

„Această soluție crește eficiența economică a investiției și, prin optimizarea costului de producție a energiei termice, poate sprijini menținerea unor costuri competitive ale căldurii în sistemul orașului”, arată conducerea companiei.

Centrala va fi proiectată să contribuie la repornirea rețelei în caz de black-out

Proiectul va fi realizat în două etape: în prima etapă vor fi montate cazanele de apă fierbinte (CAF), care vor asigura capacitatea de producere a energiei termice, iar în a doua etapă vor fi puse în funcțiune și motoarele de cogenerare, completând ansamblul cu producția simultană, de înaltă eficiență, de energie electrică și termică.

Conform sursei citate, motoarele sunt proiectate să funcționeze pe gaz natural, cu posibilitatea utilizării hidrogenului în amestec, pe măsură ce acesta devine disponibil la scară industrială.

„Investiția are astfel o cale clară de decarbonizare pe termen lung și rămâne compatibilă cu evoluția cadrului european de reglementare, protejând valoarea activului pe întreaga durată de viață. Centrala va fi proiectată să pornească „din pană” (black-start), fără alimentare din exterior, și să contribuie la repornirea rețelei în caz de black-out”, a transmis compania.

Bazată pe aceeași clasă de motoare pe gaz ca proiectele europene de referință, unitatea este concepută să atingă puterea maximă în circa două minute de la pornire și să se sincronizeze cu rețeaua în mai puțin de 30 de secunde, un timp de reacție esențial pentru siguranța alimentării și pentru stabilitatea rețelei. Prin această configurație, centrala combină eficiența ridicată a cogenerării, cu randament global mare și emisii reduse față de tehnologiile pe care le înlocuiește, cu o capacitate fermă și flexibilă care oferă servicii tehnologice de sistem și participă la piața de echilibrare, sprijinind integrarea surselor regenerabile.

Capacitatea de black-start contribuie la reziliența sistemului și la repornirea rețelei în caz de avarie, iar soluția hydrogen-ready deschide o cale de decarbonizare pe termen lung, potrivit companiei.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre principalii furnizori de servicii energetice la nivel național. Grupul deservește 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și întreg teritoriul țării pentru furnizarea energiei electrice, mentenanță și servicii energetice.