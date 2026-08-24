Volkswagen intră în „săptămâna decisivă”: 500.000 de mașini mai puțin și costuri care trebuie reduse drastic

Angajații Volkswagen au criticat conducerea pentru comunicarea slabă despre situația companiei. Angajații și familiile lor sunt îngrijorați din cauza incertitudinii privind viitorul companiei, potrivit unui mesaj citat de Reuters.

Reprezentanții angajaților cer informații mai clare despre viitorul fiecărei fabrici. Aceștia susțin că află cele mai importante decizii doar din presă, nu direct de la conducere.

Directorul general Oliver Blume va răspunde marți întrebărilor angajaților, în cadrul unei ședințe extraordinare la Wolfsburg, scrie Blic.

Pe parcursul săptămânii sunt programate întâlniri similare și la fabricile din Emden și Zwickau.

Săptămâna trecută, Blume a descris situația companiei drept „mai mult decât critică”, potrivit publicației germane Spiegel. Volkswagen intenționează să reducă capacitatea de producție a fabricilor europene cu aproximativ 500.000 de vehicule pe an.

Compania ia în calcul și o reducere semnificativă a costurilor, relatează Reuters.

Potrivit lui Blume, cheltuielile generale ale Volkswagen sunt cu aproximativ 30% mai mari decât cele ale concurenților. Diferența de costuri ar face necesar un program amplu de transformare a companiei. Detaliile exacte ale planului nu au fost făcute publice deocamdată.

Într-un interviu recent, Blume a avertizat că situația nu este una favorabilă. A precizat că cele 50.000 de concedieri anunțate anterior nu reprezintă un final, ci doar o etapă. Alte reduceri de personal ar putea urma, potrivit declarațiilor sale.

Volkswagen se confruntă de câțiva ani cu o combinație de factori nefavorabili. Tranziția către mașinile electrice este mai lentă decât se anticipase, iar cererea din Europa a scăzut. Concurența venită din China a adâncit, la rândul ei, presiunea asupra producătorilor tradiționali germani. Compania a pierdut vânzări echivalente cu producția a două fabrici, în ultimii ani.

Situația rămâne tensionată, iar discuțiile dintre conducere și sindicate ar putea continua în perioada următoare. Angajații așteaptă, deocamdată, răspunsuri clare din partea companiei.