Guvernul britanic cere TikTok să elimine clipurile care încurajează șofatul periculos după accidentul cu 7 morți

Decizia vine după ce doi polițiști și-au pierdut viața când vehiculul pe care îl conduceau a fost lovit frontal de o mașină care circula pe contrasens pe A66, sâmbătă seara.

Alți cinci tineri care se aflau în cea de-a doua mașină, cu vârste cuprinse între 17 și 23 de ani, au fost declarați decedați la fața locului.

Unul dintre tinerii aflați în mașină fusese implicat anterior în filmarea unor scene de conducere periculoasă, însă poliția a precizat că nu există, în prezent, dovezi că activitățile din noaptea respectivă au fost filmate pentru a fi publicate pe TikTok, scrie The Independent.

„Absolut rușinoasă”

Luni, Andy Burnham a criticat persoanele care au postat pe rețelele sociale videoclipuri în care apăreau conducând imprudent, declarând reporterilor în timpul unei vizite la Kiev că cei care încurajează condusul periculos „fac ceva cu adevărat condamnabil”.

Guvernul a condamnat această practică, criticându-i dur pe cei care postează astfel de videoclipuri „pentru clipuri și divertisment”.

O purtătoare de cuvânt a Downing Street a declarat: „Glorificarea conducerii periculoase pentru clipuri și divertisment este absolut rușinoasă și de aceea am ridicat problema acestui conținut îngrozitor în discuțiile cu companiile de social media încă de la momentul tragediei, iar secretarul de stat pentru Cultură, Mass-media și Sport a afirmat clar că acesta ar trebui eliminat, în conformitate cu obligațiile legale ale acestora”.

Ministrul Apărării cere măsuri

Luni, ministrul apărării, Luke Pollard, a afirmat că platformele de socializare ar trebui să ia măsuri pentru a elimina postările în care apar persoane conducând pe contrasens.

El a spus că există o mulțime de conținut online pe platformele de socializare în care oamenii încurajează condusul periculos și că guvernul va folosi prevederile Legii privind siguranța online pentru a obliga platformele să elimine acest conținut.

Autoritatea de reglementare în domeniul siguranței online a declarat că platformele de socializare sunt obligate, în temeiul Legii privind siguranța online, să reducă la minimum expunerea copiilor la conținut care încurajează cascadorii și provocări periculoase.

TikTok a declarat că politicile sale interzic strict conținutul care ar putea provoca vătămări fizice grave, inclusiv conducerea periculoasă, și că elimină în mod activ orice videoclipuri și conturi care încalcă regulile sale.