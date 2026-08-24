Rețelele sociale, noua metodă prin care grupările armate recrutează copii pentru luptă și informații

În timpul celor șase decenii de conflict armat, gherilele și traficanții de droguri au recrutat copii și adolescenți proveniți din medii defavorizate. În ultimii ani însă, utilizarea rețelelor sociale a „contribuit la creșterea puternică a recrutării copiilor”, potrivit HRW.

Organizația pentru drepturile omului a atras atenția asupra distribuirii pe rețelele sociale a unor postări care „glorifică viața în grupările armate” și oferă „false oferte de muncă”, ceea ce a contribuit la recrutarea a cel puțin 1.500 de minori în Columbia din 2021, arată LeMonde.

Potrivit raportului, grupările armate folosesc în principal copiii pentru a lupta, a colecta informații și a pilota drone. „Aproape jumătate” dintre minorii victime ale acestui fenomen, considerat crimă de război, provin din comunități indigene. Fetele reprezintă 40% dintre cazuri și sunt expuse violențelor sexuale.

Eliminarea conținutului

HRW a identificat postări în care infractorii își etalează teancuri de bani și bijuterii. Alte imagini îi prezintă în tabere sau ascultând „narcocorridos”, cântece mexicane care glorifică lumea traficanților de droguri.

Unii utilizatori întreabă în comentarii cum pot să se alăture unor organizații precum cartelul Clan del Golfo sau unor gherile de extremă stânga, precum Armata de Eliberare Națională (ELN) și facțiunile disidente ale Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC), care au respins acordul de pace din 2016. Acestea din urmă sunt responsabile pentru 74% dintre cazuri, potrivit raportului.

Problemele, semnalate către Meta și TikTok

Organizația a anunțat că a semnalat problema către Meta, compania-mamă a Facebook, precum și către ByteDance, proprietarul TikTok. „Ambele au afirmat că au eliminat conținuturile provenite de la grupările armate pe care le-am semnalat”, a declarat HRW.

Meta a transmis organizației că „depune constant eforturi pentru a-și îmbunătăți” strategia de combatere a recrutării minorilor, potrivit raportului.

La rândul său, ByteDance a afirmat că împiedică „în mod proactiv grupările armate ilegale și grupările de crimă organizată să își folosească platforma” în aceste scopuri.

Deși acordul de pace din 2016 a dus la dezarmarea majorității FARC, facțiunile disidente și alte grupări armate s-au dezvoltat ulterior. Președintele Abelardo de la Espriella, reprezentant al dreptei dure și aflat la putere de mai puțin de o lună, desfășoară o ofensivă militară împotriva acestor grupări cu sprijinul Statelor Unite și al Israelului.