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Prima româncă aleasă viceprimar într-un sector al Vienei, considerată exemplu de integrare în Austria

O româncă ocupă de mai mulți ani o poziție importantă în administrația locală a capitalei Austriei. Ramona Miletic, originară din Pitești, este viceprimar al sectorului 11 din Viena, Simmering, funcție pe care o deține din 2020.
Prima româncă aleasă viceprimar într-un sector al Vienei, considerată exemplu de integrare în Austria
Sursa foto: Facebook/Ambasada României în Austria
Oana Antipa
24 aug. 2026, 11:45, Știri externe
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Ambasada României în Austria a prezentat, într-o postare publicată pe Facebook, parcursul Ramonei Miletic, pe care o descrie drept prima româncă aleasă viceprimar într-un sector al Vienei.

Simmering găzduiește și o comunitate importantă de cetățeni români, iar reprezentanța diplomatică subliniază rolul acesteia în apropierea comunității românești de societatea austriacă.

De la Pitești la administrația Vienei

Ramona Miletic s-a născut la 25 iulie 1982, în Pitești, iar din 2009 locuiește în Viena, în sectorul Simmering.

În 2020, ea a devenit viceprimar al sectorului 11 al capitalei austriece, fiind, potrivit Ambasadei României, prima româncă aleasă într-o astfel de funcție la nivelul unui district vienez.

Reprezentanța diplomatică o prezintă drept un exemplu de integrare și afirmă că aceasta contribuie direct la întărirea relațiilor dintre comunitatea românească și societatea austriacă.

Pe lângă activitatea din administrația locală, Ramona Miletic s-a implicat în mai multe proiecte și evenimente organizate sau sprijinite de Ambasada României la Viena.

Implicare în proiecte pentru tineri și comunitatea românească

Cel mai recent, Ramona Miletic a contribuit la organizarea unui schimb de experiență în domeniul proiectelor pentru tineret, cu ocazia vizitei la Viena a unui grup de tineri din Alexandria.

Programul s-a desfășurat la începutul lunii iunie 2026, în cadrul proiectului L.O.C.A.L. EU – Leaders of Communities Acting Locally in Europe.

Ambasada României precizează că viceprimarul din Simmering susține în mod constant și inițiativele prin care România este promovată la nivel local în Austria.

Premiată pentru leadership și sprijinul acordat românilor din Austria

În iunie 2025, Ramona Miletic a primit Premiul de Excelență pentru leadership local și pentru implicarea în integrarea și susținerea comunității românești din Austria.

Distincția i-a fost acordată în cadrul primei ediții organizate în străinătate a Galei „Women in Economy”, eveniment al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, desfășurat sub patronajul Ambasadei României în Austria, la Palais Ferstel din Viena.

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