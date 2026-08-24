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Cozile uriașe, motiv de scandal printre alpiniștii ce voiau să ajungă pe cel mai înalt munte din Țara Galilor

A fost aglomerație pe muntele Yr Wyddfa, cunoscut și sub numele de Snowdon, din Țara Galilor. Oamenii au așteptat la cozi interminabile mai mult de o oră pentru a ajunge în vârf, lucru care a creat dispute între alpiniști.
Cozile uriașe, motiv de scandal printre alpiniștii ce voiau să ajungă pe cel mai înalt munte din Țara Galilor
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
24 aug. 2026, 12:14, Știri externe
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Videoclipurile de pe rețelele de socializare au arătat certuri între cei care nu respectau coada și cei care așteaptau cu răbdare rândul lor, pentru a atinge placa metalică din vârf, potrivit BBC.

Popularitatea tot mai mare a muntelui în Parcul Național Eryri, cunoscut și sub numele de Snowdonia, a dus la blocaje.

Cozile sunt un fenomen des întâlnit

Cozile sunt acum frecvente pe treptele ce duc la o placă metalică, situată în vârful muntelui. În acest loc, oamenii fac fotografii și videoclipuri.

Într-o declarație acordată BBC Wales, alpiniștii au avut opinii mixte despre cei care nu respectă cozile.

„Cred că ar trebui să stați la coadă pentru că este destul de periculos și toată lumea încearcă să urce acolo – pur și simplu nu este sigur”, a spus unul dintre alpiniști.

O altă persoană a declarat că „nu cred că ar trebui să stați la coadă. E un munte, ar trebui doar să poți urca și asta e tot”.

Vizitatorii, îndemnați să își aștepte rândul

Oamenii de pază au îndemnat oamenii să-și aștepte rândul la coadă.

Alun Jones, gardian pentru Autoritatea Parcului Național Eryri, i-a îndemnat pe cei care doresc să ajungă în vârf să fie „atenți și să nu sară peste coadă”, potrivit sursei citate.

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