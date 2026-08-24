Regele Charles, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: „Au dat dovadă de o tărie extraordinară în apărarea patriei”

În mesajul transmis alături de soția sa, regina Camilla, regele a spus că determinarea neclintită a ucrainenilor continuă să inspire o profundă admirație în Regatul Unit și în întreaga lume, potrivit Pravda.

„Pe măsură ce reflectăm asupra istoriei mândre a Ucrainei, a culturii sale bogate și a spiritului național indomabil, ne amintim de tăria extraordinară de caracter de care au dat dovadă ucrainenii în apărarea patriei lor și în păstrarea identității și a valorilor care definesc națiunea voastră”.

Regele a adăugat că se inspiră în continuare din prietenia strânsă dintre cele două țări și din legăturile puternice care unesc popoarele Ucrainei și Regatului Unit.

„Atât soția mea, cât și eu vă transmitem urări sincere și speciale vouă și tuturor ucrainienilor pentru ca anul care urmează să fie unul al păcii, securității și prosperității”.