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Radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână și dacă porți centura. Unde a apărut

Telefonul în mână, centura nepusă sau atenția îndreptată spre ecran? Un nou radar cu inteligență artificială poate detecta astfel de abateri fără să se limiteze la viteza mașinii.
Radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână și dacă porți centura. Unde a apărut
Andreea Tobias
24 aug. 2026, 12:47, Știri externe
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Sistemul radar este deja testat pe o autostradă din Italia.

Dispozitivul „vede” dacă șoferul folosește telefonul, scrie mesaje, navighează pe rețelele sociale sau nu poartă centura de siguranță.

Camerele pot funcționa atât ziua, cât și noaptea, inclusiv cu ajutorul iluminării în infraroșu.

Dispozitivul poate verifica și alte elemente legate de mașină, precum asigurarea și inspecția tehnică, folosind numărul de înmatriculare. Dacă testele confirmă eficiența sistemului, astfel de radare ar putea schimba modul în care sunt controlate abaterile șoferilor.

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