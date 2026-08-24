Liderii europeni vor participa la un summit dedicat Arcticii, ce va avea loc luna viitoare în Finlanda

Printre liderii europeni așteptați să participe la summit, se numără cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul danez Mette Frederiksen, precum și șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, potrivit AFP.

Anunțul acestui summit a fost făcut luni de Finlanda, iar reuniunea liderilor europeni va avea loc în septembrie.

Declarațiile președintelui american Donald Trump, conform cărora Groenlanda ar trebui să devină teritoriu american, împreună cu decizia Chinei de a trimite o navă container pe o rută maritimă arctică, au confirmat această importanță strategică a regiunii.

Liderii europeni se reunesc pe 13 și 14 septembrie

Summitul va fi organizat în 13 și 14 septembrie și va avea loc în orașul Rovaniemi din nordul țării.

Acesta își propune „să consolideze abordarea strategică comună a UE față de regiunea arctică, a cărei importanță geopolitică continuă să crească rapid”, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului finlandez, Petteri Orpo.

„Regiunea arctică este o parte din ce în ce mai importantă a mediului de securitate al Europei”, a adăugat el.

Potrivit lui Orpo, „Uniunea Europeană are un interes direct în stabilitatea, securitatea și dezvoltarea sa durabilă. Este neprețuit să putem discuta aceste probleme împreună cu un grup larg de lideri ai UE”.

Topirea calotei glaciare a deschis noi rute maritime

Mai mult, topirea calotei glaciare a consolidat importanța strategică a acestei regiuni. A îmbunătățit accesul la resurse naturale cruciale și a deschis noi rute maritime, conform sursei citate.

O navă container sud-coreeană a plecat sâmbătă spre Europa prin Arctica. Aceasta reprezintă cel mai recent exemplu de interes reînnoit pentru ruta maritimă. Interesul vine pe fondul perturbărilor continue de trafic din Orientul Mijlociu din cauza războiului Iran-Irak.

Cu toate acestea, chiar dacă va fi făcută mai navigabilă din cauza schimbărilor climatice, se așteaptă ca această rută maritimă să rămână secundară, potrivit experților.