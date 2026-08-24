Țara care acordă până la 15.000 de euro pentru o mașină: ce familii pot beneficia

Ministerul Demografiei și Imigrației din Croația a lansat un program-pilot de sprijin financiar.

Programul vizează cumpărarea unui vehicul nou sau second-hand, cu șapte sau mai multe locuri. Se adresează familiilor cu patru sau mai mulți copii biologici sau adoptați.

Subvenția acoperă 50% din valoarea vehiculului, inclusiv TVA. Suma maximă a sprijinului este de 15.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de minister.

Pentru acest program-pilot au fost alocați până la 2,2 milioane de euro. Fondurile pot fi folosite atât pentru mașini noi, cât și pentru unele second-hand.

Opțiunea vehiculelor second-hand extinde numărul familiilor care pot beneficia de sprijin. Ajutorul nu este condiționat de achiziția de la un anumit dealer.

„Parentalitatea nu este susținută doar prin cuvinte, ci prin măsuri concrete”, a declarat ministrul Demografiei și Migrației, Ivan Šipić. Oficialul a adăugat că, pentru familiile numeroase, o mașină mai mare nu este un moft, ci o necesitate.

Un vehicul cu mai multe locuri facilitează transportul copiilor la grădiniță, școală sau medic. Ajută, de asemenea, la organizarea activităților zilnice ale familiei.

Apelul de finanțare va fi lansat oficial în septembrie 2026. Atunci vor fi cunoscute toate condițiile, documentația necesară și procedura de depunere a cererilor.

Până în prezent, ministerul nu a publicat criteriile de punctare a dosarelor. Nu au fost precizate nici eventuale restricții privind vechimea vehiculului.

La finalul lunii iulie, ministrul anunțase și introducerea unui test de venit ca și condiție de eligibilitate. Această prevedere nu apare, însă, printre informațiile-cheie publicate oficial. Forma finală a criteriilor va fi cunoscută abia după lansarea apelului public.