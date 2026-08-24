Energia verde poate influența vremea locală: turbinele offshore ar putea reduce precipitațiile în unele regiuni

Parcurile eoliene offshore, considerate o componentă importantă a tranziției către energia regenerabilă, pot avea efecte asupra atmosferei care depășesc producerea de electricitate. Cercetători de la Helmholtz-Zentrum Hereon din Germania au analizat modul în care dezvoltarea la scară foarte mare a turbinelor din Marea Nordului și Marea Baltică ar putea influența vânturile și precipitațiile.

Studiul, realizat de o echipă coordonată de Naveed Akhtar și publicat în Communications Earth & Environment, utilizează un model climatic regional de înaltă rezoluție și compară situația parcurilor existente în 2023 cu scenarii de dezvoltare pentru 2030 și 2050, relatează publicația Focus.

Mai multă ploaie deasupra mării, mai puțină pe coastă

Simulările arată că turbinele reduc viteza vântului, iar această modificare influențează schimburile de căldură și umiditate dintre suprafața mării și atmosferă. În interiorul și în apropierea parcurilor eoliene, turbulențele favorizează ridicarea aerului umed, răcirea și condensarea acestuia.

În scenariul de extindere maximă analizat pentru 2050, cantitatea de precipitații deasupra zonelor ocupate de parcuri eoliene ar putea crește cu aproximativ 12-18%.

Efectul ar fi însă invers la țărm. Aerul care ajunge către uscat ar conține mai puțină umiditate și ar fi mai puțin turbulent, ceea ce ar putea diminua formarea norilor și cantitatea de precipitații.

Cercetătorii estimează reduceri importante în anumite regiuni de coastă din Danemarca, Germania, Țările de Jos și vestul Marii Britanii. În Danemarca și Țările de Jos, scăderea ar putea ajunge la 6-10 milimetri de precipitații lunar, echivalentul unei diminuări de până la 15%. În nord-vestul landului german Schleswig-Holstein și în zonele de coastă din Saxonia Inferioară, reducerea estimată este de 5-8 milimetri lunar, respectiv până la 12%.

Cercetătorii avertizează: este un scenariu maximal

Autorii studiului subliniază însă că rezultatele cele mai spectaculoase apar numai în ipoteza unei dezvoltări foarte ample a energiei eoliene offshore. Pentru parcurile existente în 2023 și cele planificate până în 2030, efectele estimate asupra precipitațiilor sunt reduse și în principal locale.

Mai mult, scenariul pentru 2050 presupune instalarea de turbine în toate zonele din Marea Nordului și Marea Baltică desemnate ca potențiale amplasamente, cu o densitate de opt megawați pe kilometru pătrat. O asemenea dezvoltare ar depăși chiar obiectivul european de aproximativ 300 GW de capacitate offshore până la jumătatea secolului.

Cercetătorii spun că au utilizat intenționat un scenariu extrem pentru a putea identifica și cuantifica eventualele efecte climatice și consideră necesare cercetări suplimentare cu diferite densități și suprafețe ocupate de turbine.

Cercetarea mai sugerează că odată cu dezvoltarea la scară mare a energiei offshore, evaluările de mediu ar putea trebui să ia în calcul nu doar impactul asupra ecosistemelor marine, ci și eventualele modificări ale circulației atmosferice și precipitațiilor din regiunile de coastă.