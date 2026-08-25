Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharian, și fiul său, Sedrak Kocharian, au fost arestați marți dimineață, potrivit UA News. Fostul președinte a fost dus la sediul Serviciului de Securitate Națională. De asemenea, forțele de ordine au efectuat percheziții la domiciliul altui fiu al acestuia, deputatul de opoziție Levon Kocharian.

Autoritățile armene au anunțat că dosarul este legat de corupție. Biroul lui Kocharian a răspuns și a numit evenimentele „un nou atac politic al autorităților”.

Scandal în Parlament între fostul președinte și actualul premier

Arestarea a avut loc la o zi după o altercație dintre premierul Nikol Pașinian, și Levon Kocharian în Parlament. Premierul a amenințat că va deposeda de bunuri familia fostului președinte. Actualul premier susține că bunurile au fost obținute în mod ilegal și nu ar trebui să ajungă la copii și nepoți.

Anterior, Nikol Pașinian a promis că va returna aceste bunuri statului și că îl va pedepsi pe fostul președinte pentru evenimentele violente din 1 martie 2008.

Robert Kocharian este un politician armean care a îndeplinit funcția de președinte al Armeniei timp de două mandate, între anii 1998 și 2008. Între 1997 și 1998, el a fost premier al Armeniei.

Actualul premier vrea să ducă Armenia în UE

Actualul premier Nikol Pașinian a schimbat orientarea țării sale. El este pro occidental și a luat măsuri pentru a scoate țara de sub influența rușilor. Luni, 24 august, Pașinian a anunțat că țara sa va iniția în curând procesul de aderare la UE. De asemenea, Pașinian a spus că Armenia ar putea părăsi Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) condusă de Rusia.

În ultimii ani, Armenia s-a apropiat de Uniunea Europeană și s-a distanțat de Rusia, ceea ce i-a determinat pe ruși să amenințe cu privire la posibile creșteri ale prețurilor gazelor. De asemenea, rușii au oprit unele schimburi comerciale cu Armenia. La alegerile parlamentare din Armenia, partidul premierului armean Nikol Pașinian a obținut o victorie zdrobitoare.