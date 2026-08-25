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Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, invitați de Maia Sandu la Chișinău pentru sărbătorirea celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a invitat joi pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski la Chișinău, la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova.
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, invitați de Maia Sandu la Chișinău pentru sărbătorirea celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova
Sursa foto: Presedinte.md
Maria Nițu
25 aug. 2026, 11:59, Politic
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a invitat marți pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe joi, 27 august, la evenimentele dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, potrivit unui comunicat transmis de președinția Republicii Moldova și Deschide.md.

Ziua Independenței Republicii Moldova va fi marcată joi prin mai multe manifestări organizate la Chișinău, inclusiv în Piața Marii Adunări Naționale, potrivit informațiilor transmise.

Programul oficial va începe la ora 08:30, cu depuneri de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din Complexul Memorial „Eternitate”. La ora 09:30, oficialii vor depune flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Evenimentele vor continua în Piața Marii Adunări Naționale, unde, de la ora 16:30, este programată parada militară. La ceremonie vor participa peste 2.000 de militari și reprezentanți ai structurilor implicate.

Publicul va putea vedea peste 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Manifestările se vor încheia cu un concert dedicat Zilei Independenței. Spectacolul va începe la ora 18:00, în Piața Marii Adunări Naționale, și va reuni mai mulți artiști originari din Republica Moldova.

Din punct de vedere istoric, Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență.

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