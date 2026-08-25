Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale în sediul unei primării. 50 de oameni s-au înscris

Un politician german din Mannheim a propus organizarea unei orgii cu alegătorii, chiar în sediul primăriei unde este consilier local. Potrivit Nexta, Jülien Ferrara, în vârstă de 35 de ani, a numit sexul de grup cu membrii consiliului drept „cea mai înaltă formă de apropiere de cetățeni”.

El susține că legea nu interzice în mod direct acest lucru și a amenințat că va merge în instanță dacă autoritățile vor încerca să anuleze evenimentul. Până în prezent, aproximativ 50 de persoane au anunțat că sunt interesate de petrecerea sexuală de la primărie.

Un politician cunoscut pentru propunerile sale ieșite din comun

Julien Ferrat este cunoscut pentru cascadoriile sale politice și campaniile exotice. Anterior, el a militat pentru transformarea orașului Mannheim într-un centru dedicat nudismului și comunității de swingeri, după modelul stațiunii Cap d’Agde din Franța. Politicianul a organizat o „excursie educațională de swingeri” intens mediatizată.

În plus, el atras atenția națională în 2017, atunci când a lansat melodii și videoclipuri rap cu mesaj social-critic și satiric. Printre altele, s-a declarat împotriva taxei pe divertisment propusă de oraș pentru persoanele care practică sexul comercial.